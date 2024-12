Ile Maurice: La Clef des Champs vous fait découvrir ses menus de plats à emporter

Le restaurant La Clef des Champs vous propose deux menus variés et savoureux pour les fêtes de fin d'année.

Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année et il convient de faire bonne chère mais vous n'êtes ni un cordon-bleu ni n'avez le temps ou l'envie de vous mettre devant vos fourneaux. Le mythique restaurant La Clef des Champs, situé à Floréal, a pensé à vous et vous propose un menu gourmand et savoureux à emporter. La nouvelle cheffe du restaurant, Davina Ramasamy Mercedes, vous offre deux nouvelles cartes pour les fêtes. La première carte est pour Noël, soit pour les 24 et 25 décembre, et la seconde pour le réveillon de la St Sylvestre. «Nous avons changé de concept, tout en gardant la culture et l'esprit du restaurant, qui est familial. Nous avons rajouté une touche moderne. Nous souhaitons faire découvrir ces nouveaux plats et dire aux gens qu'ils peuvent changer leur alimentation pour les fêtes, soit manger autrement, tout en se faisant plaisir», explique la cheffe Ramasamy Mercedes.

Un coup d'oeil au menu prévu pour Noël et nous découvrons un mariage entre produits nobles et ceux du terroir. Ainsi, en entrée, le chutney de mangue se marie au pâté de foie gras en croûte forestier, l'endive braisée à la langouste et le letchi aux coquilles Saint-Jacques. La touche moderne de la cheffe ne passe pas inaperçue. Ici, l'opéra que l'on connaît en dessert, se transforme en petits fours salés avec un opéra de foie gras à la marmelade d'abricot et poire, plus loin le pain d'épices, façon pain perdu, accompagne le lingot de foie gras au poivre noir, gelée de figue et l'incontournable bûche se fait aussi en salé avec une bûche de dinde farcie aux fruits secs, enrobée de marrons, cannelloni croustillant au lardon fumé, choux de Bruxelles gratinés, mousseline d'arouille, sauce aux morilles. *«Beaucoup de gens ne savent pas que certains plats qu'on connaît en sucré peuvent aussi se déguster en salé et c'est cette culture, avec cette touche osée, que je veux faire découvrir aux gens», fait ressortir la cheffe Ramasamy Mercedes.

Très créative, elle jongle avec aisance avec les saveurs, les épices et le sucré. Elle nous fait découvrir un saint jacques poêlé, salsa de mangue, panacotta d'avocat et sorbet de tamarin. Une explosion de saveurs et de fraîcheur. En plat principal, le magret rôti est juteux et cuit à point. Le samoussa au canard et le cromesquis de canard font la fête aux papilles dans un savant mariage d'épices. Le foie gras, les marmelades et les confits sont faits maison.

Le menu du 24 et du 25 comprend au choix quatre petits fours salés, six entrées festives, sept plats chauds dont la dinde que vous découvrirez, cette année, sous forme de bûche, une série de desserts comprenant la bûche de Noël, disponible pour quatre ou une personne, ainsi que des petits fours sucrés. Les végétariens n'ont pas été oubliés avec un sablé de coeur de coco et gelée d'agrumes en petits fours salés, une trilogie de coeur de palmier braisé à la vanille, confit à la mangue et flan au curcuma, coulis d'agrumes, salade d'asperge et avocat en entrée et un Wellington d'asperges et crème d'artichaut fumé, étuvé d'épinard, fagot de légumes aux noix, caviar de truffe.

Pour le Nouvel An, le concept change car c'est un set menu complet qui vous est proposé. Vous aurez ainsi un plateau de trois variétés de petits fours salés, deux entrées, plats principaux et desserts au choix. Le menu est à Rs 2 800 par personne. Ici aussi, la touche moderne de la cheffe se fait sentir avec un Paris Brest au canard fumé et figues confites, une terrine de foie gras à la pistache ou encore un pain d'épices moelleux et marmelade de fruits rouges. Des plats qui raviront certainement vos convives.

«Tous les plats sont délivrés dans des contenants en aluminium avec des consignes pour être décongelés et réchauffés. Une photo des designs des plats est aussi donnée aux clients pour qu'ils puisent s'en inspirer pour la présentation des mets», explique la cheffe. Cette dernière ne manquera pas de vous donner des astuces pour que vos fêtes soient réussies. «Des changements aussi peuvent être apportés aux plats, selon les goûts de chacun, par exemple s'ils veulent des coeurs de palmiers aux camarons ou avec une langouste. Nous sommes ouverts aux clients et disposés à retravailler les menus, sans toutefois dénaturer les recettes», conclut la cheffe Ramasamy Mercedes.

La date limite de commande pour le menu de Noël est le 20 décembre. La récupération des commandes se fera le 24 décembre entre 14 et 16 heures et le 25 décembre de 10 à 11 heures. Par rapport au menu du Nouvel An, la date limite de commande est le 27 décembre et la récupération des commandes se fera le 31 décembre avant 17 heures. Le service traiteur à domicile est également disponible pour Noël et le Nouvel An. Vous pouvez contacter le restaurant pour la liste des menus et pour vos commandes.