Afrique: La juridiction mauricienne s'impose comme le seul «established domicile» du continent

Le Mauritius International Financial Centre (MIFC) est la référence incontestée en matière de domiciliation de fonds en Afrique. C'est la conclusion du rapport Study on Africa as a Jurisdiction for Domiciliation of Investment Vehicles, commandité par la Mastercard Foundation, et réalisé par un regroupement de cabinets d'experts internationaux en finance et en droit. Ce rapport, qui a été rendu public le 4 décembre, fait une analyse de 13 juridictions en Afrique.

Ce rapport classe Maurice comme le seul pays africain pouvant se prévaloir du statut d'established domicile. L'outil d'évaluation développé par les auteurs du rapport classe Maurice comme le centre financier africain le plus performant dans les quatre catégories étudiées : la pertinence du cadre légal, la solidité du système judiciaire, la facilité d'opérer dans la juridiction ainsi qu'un environnement des affaires et politique propice aux investisseurs étrangers. Le MIFC arrive en tête dans toutes les catégories, faisant de la juridiction un modèle de stabilité, de fiabilité et de confiance pour les investisseurs internationaux, estime le rapport.

L'accès limité au capital

Avec 60 % des fonds axés sur l'Afrique actuellement domiciliés hors du continent, le rapport souligne l'urgence d'une transformation systémique du paysage d'investissement africain et met en lumière les défis auxquels font face d'autres juridictions africaines, notamment l'accès limité au capital et des écosystèmes financiers insuffisamment développés. En revanche, Maurice s'impose comme un acteur clé pour le financement de l'entrepreneuriat et la création d'emplois de qualité, particulièrement pour la jeunesse africaine.

Selon Shamima Mallam-Hassam, présidente du conseil d'administration de Mauritius Finance, ce rapport constitue une validation incontestable de la position de Maurice en tant que destination privilégiée pour la domiciliation de fonds : «Cette reconnaissance internationale souligne l'excellence de notre juridiction et renforce notre détermination à bâtir un écosystème financier de classe mondiale». Elle ajoute qu'en tant que leader africain sur ce marché, Maurice s'appuie sur la principale conclusion du rapport, qui est d'utiliser les fonds d'investissement afin de favoriser une croissance inclusive, durable et innovante sur le continent. Elle estime que le pays se positionne alors même que d'autres juridictions fournissent des efforts pour se positionner comme des centres financiers. D'où l'importance d'améliorer continuellement la juridiction afin qu'elle demeure compétitive et pertinente.

Pour sa part, le CEO de Mauritius Finance, Samade Jhummun, souligne que cette distinction conforte l'ambition de Maurice d'être le catalyseur de la transformation économique régionale. «Notre priorité est de renforcer l'offre du MIFC grâce à des produits et services novateurs, un environnement des affaires d'excellence et des partenariats stratégiques avec les acteurs mondiaux des fonds d'investissement. Son association compte, pour cela, engager des discussions approfondies avec les régulateurs ainsi que le ministère des Services financiers et de la Planification économique afin d'établir des stratégies permettant de saisir les opportunités qui s'offrent à Maurice, qui se distingue comme le seul centre financier en Afrique subsaharienne à bénéficier d'une notation d'Investment Grade».