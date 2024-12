Ile Maurice: Les protocoles cycloniques changés en 2023

Le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, a adressé sa première Private Notice Question sur le passage du cyclone intense Chido à Agaléga. La question était adressée au ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, sous lequel tombe le National Emergency Operations Command (NEOC), mais c'est le Premier ministre, Navin Ramgoolam, détenteur du portefeuille Outer Islands, qui a donné la réponse. Le chef du gouvernement a fait ressortir qu'avant 2015, il y avait un protocole pour tout cyclone menaçant Agaléga. Cependant, a-t-il, déclaré, des changements ont été faits par l'ancien ministre Anwar Husnoo et depuis 2023, il n'y a pas de bulletins, mais seulement des communiqués.

Lorsque Chido s'approchait dangereusement de l'île, durant la semaine écoulée, la station météorologique de Vacoas n'a pas pu émettre des "warning". Il n'y eu que des communiqués spéciaux, a-t-il affirmé. «Il y a eu 11 communiqués entre les 9 et 12 décembre», a-t-il répondu. À une question supplémentaire de Joe Lesjongard, le Premier ministre a annoncé que tous les protocoles de 2023 seront revus. «Le plus gros problème a été la communication», a-t-il ajouté. Le Premier ministre a également fait savoir que les instruments météorologiques sur l'île ont été endommagés lors du passage du cyclone et la station météo n'est pas en possession des données cycloniques. Toutefois, elle estime que les rafales ont dépassé les 200 km/h. Dans sa réponse, il a fait savoir que 95 % des bâtiments ont été endommagés dans l'île du Nord et 98% dans l'île du Sud.

Navin Ramgoolam a aussi rappelé qu'il n'y a pas eu de blessé lors du passage de cyclone, mais dix-neuf habitants de l'île, sous les recommandations du médecin, ont été transférés à Maurice. De plus, a maintenu Navin Ramgoolam, 39 personnes sont dans le centre de refuge, vu que leur maison a été endommagée. Ensuite, le leader de l'opposition a voulu savoir si le ministre de Collectivités locales avait présidé des réunions du NEOC lors du passage du cyclone. La speaker, Shirin-Aumeeruddy-Cziffra et le Premier ministre n'ont pas compris la question quand Joe Lesjongard a utilisé l'abréviation NEOC. Il a dû s'expliquer. «Le National Disaster Risk Reduction and Management Centre était sous la responsabilité du Premier ministre. Je ne sais pas pour quelle raison cela a changé», a-t-il répondu.

Joe Lesjongard a insisté pour savoir quel était le niveau d'alerte du NEOC lors du passage du Chido et s'il avait été activé. «Le nouveau commissaire suivait la situation de près. Il était debout toute la nuit pour m'informer de la situation», a-t-il répondu. Le leader de l'opposition a alors fait ressortir que le NEOC n'avait pas été activé. «Le Premier ministre s'est expliqué. Ce n'était pas la façon dont vous vous attendiez», est intervenu la speaker. «J'ai dit que le commissaire de police suivait la situation», a ajouté Navin Ramgoolam, qui a aussi déclaré que le chef de la police était en contact permanent avec le «Resident Manager».

Le leader de l'opposition s'est également intéressé à la visite éclair de trois députés, Shakeel Mohamed, Ehsan Juman et Aadil Ameer Meea, dans l'île et il a demandé au chef du gouvernement si l'ATR d'Air Mauritius aurait pu y aller au lieu du Dornier, rappelant que Pravind Jugnauth y avait été sur l'avion d'Air Mauritius. «Moi aussi j'ai été à Agaléga comme Premier ministre», a répondu Navin Ramgoolam.

Un peu plus tôt, Navin Ramgoolam avait expliqué que le Dornier a acheminé des vivres dans l'île. Le gouvernement indien a aussi mis à la disposition de Maurice un avion-cargo transportant des soldats de la Special Mobile Force et des ouvriers du ministère des Infrastructures publiques alors que le Barracuda de la National Coast Guard était attendu dans l'île hier soir.