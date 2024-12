Cote d'Ivoire: Tourisme et Loisirs - Les 2e et 3e Prix nationaux d'excellence décernés aux meilleurs acteurs du secteur

Les acteurs du secteur du tourisme et des loisirs ayant décroché les Les 2e et 3e Prix nationaux d'excellence ont été honorés lors d'une cérémonie organisée au sein du Ministère du Tourisme et des Loisirs. Cet événement a marqué la continuité des distinctions attribuées pour l'édition 2023-2024, après la remise des premiers prix en août dernier au Palais présidentiel, en marge de la Fête nationale.

Présidée par Dr Jean-Marie Atta Kouacou, Directeur de cabinet et représentant le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, la cérémonie a permis de mettre en lumière les établissements et professionnels méritants.

Dans la catégorie « Établissements d'hébergement », les hôtels Nahoui de San Pedro et Printemps Katana de Kouto ont décroché respectivement les 2ème et 3ème places, après le sacre du Boulay Beach Resort (BBR) d'Abidjan en tant que lauréat du 1er prix.

Pour le Prix d'excellence du « Meilleur établissement de restauration », L'espace gastronomique Eden de Yamoussoukro et le restaurant « Le Grand Large » d'Abidjan-Marcory se sont hissés aux 2e et 3e places, rejoignant « Le Placali Abouré » d'Abidjan, couronné en 1ère position.

Dans la catégorie combinée « Meilleure agence de voyages ou Meilleur établissement de loisirs », l'agence « Alizé Voyages » a décroché le 2ème prix, suivie du centre de loisirs « Liberty World » de Djébonoua, complétant le podium dominé par « Paradise Game » d'Abidjan-Yopougon Cosmos, lauréat du 1er prix.

Au nom du Ministre Siandou Fofana, Dr Jean-Marie Atta Kouacou a félicité les lauréats pour leur travail exceptionnel, tout en soulignant l'objectif de ces distinctions : encourager les autres acteurs à exceller davantage. Il a invité les professionnels à maintenir leur dynamisme pour tirer parti des opportunités offertes par des événements d'envergure tels que la CAN 2023, qui a positionné la « Sublime Côte d'Ivoire » comme une destination touristique et ludique de choix.

Mme Laetitia M'Bahia Blé, Cheffe de cabinet, et Mme Emma Kouakou, Directrice des Activités Touristiques, ont également salué les lauréats tout en rappelant le caractère rigoureux et sélectif du Prix national d'excellence, une initiative portée par le Président de la République, Alassane Ouattara, depuis 11 ans pour promouvoir l'excellence et les valeurs en Côte d'Ivoire.

L'ensemble des acteurs du secteur du tourisme et des loisirs se réuniront à nouveau ce vendredi 20 décembre au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire pour la 3ème édition des « Sublimes du Tourisme », un événement phare célébrant les contributions remarquables des professionnels du domaine.