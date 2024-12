Congo-Brazzaville: Musique - K-Musica présente « Bal de fin d'année »

Le 28 décembre à Pointe-Noire, l'orchestre K-Musica livrera un concert baptisé "Bal de fin d'année".

K-Musica entend célébrer la fin de l'année avec ses fans, en offrant une soirée remplie de musique, de danse et de festivités, en vue de créer un moment inoubliable de partage et de convivialité.

Le groupe interprétera plusieurs de ses plus grands succès ainsi que des nouveautés. Le répertoire inclura des titres tels que "Mod-rush 777", un morceau énergique et entraînant qui lui a valu de nombreux applaudissements. Cette chanson, très populaire, a même été récompensée comme la meilleure de l'année en 2020. "C'est le moment" est une autre chanson phare qui invite le public à profiter de chaque instant.

Avec ses rythmes entraînants et ses paroles inspirantes, elle est devenue un hymne pour de nombreux fans. "Mi Amor" est une ballade romantique qui évoque les émotions de l'amour, très appréciée pour ses mélodies douces et ses paroles touchantes. "Victoria", un hommage aux victoires et aux succès, est connue pour sa puissance et son énergie positive. Elle est souvent jouée lors de célébrations. Enfin, "Ebebi" est un titre aux rythmes dansants et aux paroles engageantes, parfait pour faire bouger le public et maintenir une ambiance festive tout au long de la soirée.

A cette occasion, plusieurs activités sont prévues. En effet, K-Musica présentera ses hits emblématiques lors d'une performance live vibrante et pleine d'énergie. Les chorégraphies captivantes de l'orchestre, combinées aux performances des danseurs invités, créeront des moments mémorables de danse avec le public. Des sessions de questions-réponses et de dédicaces permettront aux fans d'interagir directement avec leurs artistes préférés, rendant l'expérience encore plus personnelle et mémorable. Pour prolonger la fête, des DJ locaux animeront des sessions, jouant des morceaux rythmés pour que le public puisse continuer à danser et à profiter de la soirée.

K-Musica a reçu plusieurs distinctions pour sa contribution à la musique congolaise. En 2020, il a remporté le prix de la meilleure chanson de l'année pour "Mod-rush 777", reconnaissant l'impact significatif de cette chanson sur la scène musicale. En 2021, il a été honoré du prix de meilleur groupe de l'Afrique centrale aux Kora Awards, saluant son talent et son innovation musicale. En 2022, il a reçu le trophée des musiques urbaines pour son innovation musicale et ses performances live exceptionnelles, soulignant son influence continue dans le domaine des musiques urbaines.

Sous la direction de Stève de Lazard, c'est l'un des orchestres les plus populaires du Congo. Fondé en 2012, le groupe a rapidement su se distinguer par son style unique mêlant rumba et ndombolo, ainsi que par ses chorégraphies dynamiques et ses performances énergétiques. En 2022, il a célébré son dixième anniversaire avec un concert mémorable à Pointe-Noire, renforçant sa position de leader sur la scène musicale congolaise.

Sa capacité à innover et à rester pertinent dans l'industrie musicale lui a valu une base de fans dévoués et plusieurs distinctions prestigieuses. Le "Bal de fin d'année" promet d'être un événement marquant pour les fans de K-Musica, offrant une occasion unique de célébrer la musique et la danse dans une ambiance festive et conviviale.