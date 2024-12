Congo-Brazzaville: Nelson Cishugi - « Le numérique, un secteur de diversification de l'économie congolaise »

Dans le monde d'aujourd'hui, le numérique est bien plus qu'une simple tendance. Non seulement il est un moteur puissant qui stimule le développement économique, il a également façonné la culture et la société contemporaines. Le numérique s'installe partout, dans tous les domaines et personne ne peut y échapper. De l'éducation à l'économie, en passant par les interactions sociales, son empreinte est indéniable et omniprésente. Nelson Cishugi, entrepreneur, formateur et consultant pour des entreprises, nous en dit plus sur son impact au Congo.

Selon Nelson Cishugi, le secteur du numérique au Congo est largement dominé par les entreprises de télécommunication, qui occupent une position centrale dans cet écosystème. Cependant, il reconnaît que les services numériques diversifiés peinent encore à émerger à grande échelle. D'importants progrès ont été réalisés en matière de développement des infrastructures numériques, mais ces avancées sont freinées par des défis majeurs, notamment celui de l'énergie.

D'après lui, l'insuffisance d'un accès fiable à l'énergie constitue un obstacle majeur à la compétitivité des entreprises du numérique, limitant leur capacité à répondre aux standards internationaux. « Pour maximiser le potentiel du numérique au Congo, il est crucial d'adopter une approche intégrée qui combine renforcement des infrastructures énergétiques, soutien à l'innovation dans les services numériques, et création d'un environnement propice à l'entrepreneuriat dans ce secteur », a-t-il estimé.

Le numérique et la génération actuelle

A ce propos, Nelson Cishugi souligne que le numérique a profondément transformé nos modes de communication et touche toutes les générations, pas seulement la génération actuelle. Il ajoute également que cet outil révolutionnaire offre des opportunités incroyables, notamment il permet d'accéder à une immense base de connaissances, de se former rapidement, et de connecter des individus aux quatre coins du monde en un instant.

Par ailleurs, comme tout outil, Nelson Cishugi convient que le numérique comporte aussi des inconvénients et peut facilement devenir une source de distraction, éloignant les individus de l'essentiel et dilapidant un temps précieux. « À l'ère du numérique, tout va plus vite, le développement personnel, les apprentissages, mais aussi les pertes de temps et les dérives. L'enjeu pour cette génération est donc de tirer le meilleur parti du numérique tout en apprenant à en maîtriser les excès », a-t-il expliqué.

Le numérique et le développement économique

L'apport du numérique au processus de développement économique au Congo est majeur, tant par les emplois qu'il génère que par son impact transversal sur tous les secteurs de la société. Justifiant cela, Nelson Cishugi indique : « Parlant de la téléphonie mobile, en 2024 les services de Mobile Money ont représenté plus de 200 milliards FCFA de transactions, démontrant leur rôle clé dans l'inclusion financière.

Grâce à ces technologies, des villages auparavant isolés sont désenclavés et connectés à l'autoroute de l'information, permettant aux habitants d'accéder à de nouvelles opportunités économiques, éducatives et sociales ». A en croire ses propos, le numérique agit comme un catalyseur du développement, accélérant les échanges, réduisant les inégalités d'accès à l'information et ouvrant de nouvelles perspectives de croissance pour le pays.

Moyen idéal pour générer une croissance économique plus forte

Dans le contexte congolais, où une grande partie de la population reste dans l'informel et vit dans une zone rurale, Nelson Cishugi est certain que le numérique peut jouer un rôle clé dans l'intégration et la croissance économique. En effet, a-t-il dit, des initiatives telles que les plateformes de commerce en ligne pour les artisans ou les agriculteurs, combinées à des outils de microfinance digitale, peuvent transformer les circuits économiques traditionnels.

Toutefois, il reste optimiste quant à l'accompagnement des entrepreneurs, la protection des données personnelles, et des cadres légaux adaptés qui, pour lui, sont essentiels pour maximiser ces bénéfices tout en atténuant les risques associés. Le numérique n'est pas une solution miracle, mais bien utilisé, il peut être un catalyseur puissant pour diversifier l'économie congolaise et réduire les inégalités.

Vecteur d'emplois pour les jeunes

« Oui, c'est un des vecteurs le plus grand parce qu'il permet d'embaucher pour le Congo mais aussi au-delà, le numérique n'ayant pas de frontières. Il y a des centaines de postes disponibles au pays et des millions à l'international qui peuvent être saisissables sans se déplacer. Le numérique reste le domaine de services dans lequel il est plutôt facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Une multitude de possibilités qu'offrent le numérique », a relevé Nelson Cishugi.