Congo-Brazzaville: Sylvie Niombo parle de la technologie au service de la protection des femmes

interview

Conçue par Azur Développement, Zonza/Loba est une application mobile en kituba, lingala et français qui permet de sensibiliser aux violences faites aux femmes et aux enfants, et d'alerter la police ou des proches parents en quelques secondes. Une application mobile innovante qui encouragera sans aucun doute les femmes à dénoncer les violences dont elles sont victimes au sein de leur ménage, de leur travail et de leur environnement comme l'a indiqué Sylvie Niombo, directrice exécutive d'Azur Développement. Entretien.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.): Comment est né le projet Zonza/Loba et dans quel but?

Sylvie Niombo (S.N.): C'est à la suite des demandes d'accompagnement des femmes survivantes de violences reçues par e-mail par les guichets uniques d'assistance aux femmes et filles victimes de violence de l'association Azur Développement. Nous recevons également beaucoup de demandes d'animation des sensibilisations aux violences faites aux femmes et aux enfants.

Nous avons noté qu'il y avait ce besoin de disposer d'une application mobile qui permettrait à la fois de sensibiliser et d'alerter, et de demander un accompagnement pour une prise en charge des femmes et enfants survivants de violence par les guichets uniques. En effet, toute personne qui dispose d'un téléphone Android et de l'internet peut télécharger l'application Zonza/Loba, et s'informer sur comment prévenir les violences faites aux femmes et aux enfants dans la langue de son choix, en kituba, lingala ou français.

L'application permet également d'appeler la police, d'envoyer des messages d'alerte prédéfinis à des proches. Il est également possible de contacter les guichets uniques pour demander un accompagnement pour les victimes de violence ou de signaler une violence faite à la femme et à l'enfant.

L.D.B.C: Azur avait déjà mis en place un numéro vert pour les violences faites aux femmes? Qu'en est-il ?

S.N. : Azur Développement n'a pas de numéro vert, mais plutôt des numéros d'appel pour contacter les guichets uniques d'assistance aux femmes et filles victimes de violence. Zonza/Loba est une application mobile qui vient en complément des actions de prévention des violences faites aux femmes et aux enfants menées par l'association Azur Développement dans les marchés, les écoles, les quartiers et les centres de santé. Grâce au circuit de référencement mis en place, avec nos guichets uniques, nous avons accompagné pour une prise en charge psychologique, médicale et juridique, 236 femmes, 262 filles et 11 garçons. En majorité, des femmes et des filles victimes de violence sexuelle.

L.D.B.C: Le fait que ce numéro est en langue est un élément de plus pour susciter les femmes à dénoncer ces violences ?

S.N.: Effectivement, l'application Zonza/Loba est en langue pour faciliter la communication. Nous nous attendons que cet outil soit utilisé pour dénoncer les violences faites aux femmes et aux enfants ; mais également pour la prévention. Le contenu sur les différentes formes de violence et sur l'accompagnement des victimes de violence est disponible en kituba, lingala et en français.

L.D.B.C:: Pourquoi ce numéro est mis en route en fin d'année et qu'attendez-vous de ce projet?

S.N.: Nous avons choisi de lancer l'application Zonza/Loba le 25 novembre, qui marque la Journée internationale de la lutte pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et le début de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences ayant pour base le genre.

L.D.B.C.: Y a-t- il une dernière information que vous aimeriez donnée ?

S.N. : Deux ateliers de sensibilisation sont prévues le 5 décembre à Pointe-Noire et le 6 décembre à Brazzaville pour présenter l'application mobile Zonza/Loba.