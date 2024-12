Afrique: FIFA - Un nouveau bureau régional au Maroc

L'accord paraphé, le 16 décembre, à Marrakech au Maroc par Aziz Akhannouch, chef du gouvernement marocain; Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association (Fifa); et Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), marque une étape majeure dans le développement du football africain.

Le Maroc rejoint un réseau mondial de bureaux régionaux établis par la Fifa dans des endroits stratégiques pour superviser et coordonner le développement du football. L'initiative permettra d'amplifier les efforts de développement du football à travers le continent et d'assurer une meilleure coordination entre les différents acteurs du sport en Afrique.

Ces bureaux facilitent la mise en oeuvre des stratégies locales et mondiales de la Fifa, tout en favorisant un lien direct avec les fédérations membres. Le nouveau bureau a pour mission principale de soutenir les initiatives et projets visant le développement et la promotion du football à travers le continent africain. Il s'agit notamment d'accompagner les efforts des associations membres de la Fifa, d'améliorer les infrastructures sportives, de promouvoir le football féminin et de favoriser des programmes d'éducation et de formation liés au sport. En s'implantant au Maroc, ce bureau pourra bénéficier de l'expertise et des infrastructures modernes dont dispose le Maroc .

Selon l'accord, le gouvernement marocain et la FRMF mettront en place des mesures pour faciliter l'installation et le fonctionnement du bureau Afrique de la Fifa. Ces mesures incluent la mise à disposition de locaux adaptés, le soutien aux démarches administratives pour l'établissement des employés étrangers et l'accompagnement logistique nécessaire pour assurer le bon déroulement des activités. La cérémonie s'est déroulée en marge du Comité exécutif de la Confédération africaine de football et d'une réunion ayant réuni les présidents des cinquante-quatre associations membres.

Notons que ce n'est pas la première initiative prise par la Fifa sur le continent. Le siège de la Fédération congolaise de football, inauguré le 30 novembre 2019, abrite quant à lui le bureau régional de la Fifa Afrique centrale. Le Congo était à l'époque le 4e sur le continent à abriter un bureau régional après l'Afrique du Sud, le Sénégal et l'Ethiopie. Cette signature contribue à la politique de la Fifa de décentraliser la totalité de ses activités pour privilégier le développement de proximité avec ses associations membres.

L'accord de Brazzaville a pour mission de soutenir les associations membres dans les huit pays de l'Afrique centrale à concevoir des projets et à les préparer selon les priorités définies par les associations membres. Ce bureau permet également le développement de proximité.