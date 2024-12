Algérie: Solidarité nationale - Signature d'une convention pour renforcer l'implication de la femme rurale dans l'économie nationale

Alger — Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises ont signé, mardi à Alger, une convention visant à renforcer l'implication des femmes, notamment dans les zones rurales, dans l'économie nationale et à activer leur rôle dans le développement.

La convention a été signée par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, et le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, en présence de cadres des deux secteurs.

Intervenant à cette occasion, Mme Mouloudji a souligné que cette convention s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatifs à la création de mécanismes de soutien à l'entrepreneuriat féminin, à l'autonomisation des femmes et au renforcement de leur intégration socioéconomique.

"Cette convention a pour objectif d'accompagner les femmes vivant dans les zones rurales, montagneuses, frontalières et sahariennes pour contribuer au développement, en les encourageant à bénéficier des programmes de soutien et des microcrédits offerts par l'Etat, pour la concrétisation de microprojets", a-t-elle poursuivi.

Elle a, par ailleurs, fait savoir que le ministère de la Solidarité nationale, en coordination avec le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, s'attèle à organiser des formations au profit de cette catégorie de femmes, notamment sur la constitution d'un dossier de demande de microcrédit, les techniques de création de projets et les mesures relatives à l'auto-entrepreneur.

Le secteur de la solidarité nationale supervisera également le lancement de campagnes de sensibilisation en la matière pour les femmes dans les différentes wilayas du pays, animées par les cellules de solidarité de proximité, avec la participation des associations actives sur le terrain.

Aussi, Mme Mouloudji a évoqué l'organisation d'expositions au niveau local pour valoriser les activités des artisanes, tout en leur offrant des espaces pour promouvoir et commercialiser leurs produits.

M.Ouadah a, de son côté, mis en avant l'importance de cette convention, qui s'inscrit dans le cadre de la coordination des efforts avec les différents secteurs pour associer toutes les compétences à même de construire une économie forte.

Il a ajouté que cette convention vise à accompagner les femmes, à activer leur rôle dans le développement et à encourager leur contribution à l'économie nationale.