Alger — La 1ère réunion ministérielle arabo-chinoise sur l'habitat et le développement urbain s'est tenue, mardi à Alger, dans le but d'instaurer un partenariat qualitatif entre les deux parties, servant les intérêts des parties arabe et chinoise.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, président en exercice du Conseil des ministres arabes de l'habitat, Tarek Belaribi, a affirmé, lors de la réunion qui s'est déroulée en présence du représentant de la Ligue arabe et des ministres arabes de l'Habitat, que cette rencontre "intervient en prélude à la concrétisation de partenariats qualitatifs susceptibles d'être promus à un niveau plus haut fondé sur le principe gagnant-gagnant".

Après avoir rappelé que les relations arabo-chinoises "ont continué à se développer depuis les années 1950 au mieux des intérêts des deux peuples amis et à renforcer leur place sur les plans, régional et international", M.Belaribi a estimé que cette rencontre permettra de favoriser l'échang

e d'expériences entre les deux parties autour du dossier de l'habitat et du développement durable, notamment dans les technologies de construction, de l'habitat, du développement urbain, du renouveau urbain, de la construction antisismique et des villes intelligentes.

Dans son allocution, le ministre a évoqué le programme ambitieux du logement en Algérie, en cours de réalisation dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, appelant la partie chinoise à s'en enquérir en vue d'un partenariat qualitatif.

De son côté, le Sous-secrétaire général et Chef du secteur des Affaires économique à la Ligue Arabe, Ali Bin Ibrahim Al Malki, a souligné le rôle important du secteur de l'habitat et du bâtiment dans le développement socio-économique en général, saluant les relations économiques et commerciales "fructueuses" entre la Chine et les Etats arabes.

La Chine est désormais le 2e partenaire commercial des Etats arabes, a-t-il fait savoir, précisant que le volume des échanges commerciaux entre les deux parties avait augmenté de 36 Mds usd en 2004 à environ 400Mds de usd en 2024.

Il a en outre affirmé que le partenariat arabo-chinois en matière de bâtiment et d'urbanisme était capable de développer des stratégies à même de parvenir à des solutions novatrices et durables, notamment dans les nouvelles techniques de construction, au vu des défis internationaux, en tête desquels la croissance démographique rapide, les changements climatiques et le besoin des ressources durables.

M.Malki a également tenu à présenter ses remerciements à l'Algérie, pour avoir abrité la réunion ministérielle arabo-chinoise sur l'habitat et le développement urbain, qui se veut "un pont de coopération" entre les pays arabes et la Chine, affirmant, par là même, son espoir de voir les résultats de cette rencontre profiter à la région arabe.

De son côté, le ministre chinois de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Ni Hong, a souligné que le partenariat Sino-Arabe offrait de "larges perspectives" dans le domaine du bâtiment et de l'urbanisme, ce qui ouvre la voie au renforcement des échanges et, par conséquent, "l'écriture d'un nouveau chapitre en termes de coopération".

Après avoir salué "les réalisations exceptionnelles" accomplies par les pays arabes en matière d'urbanisation des villes, le ministre chinois a fait part de son aspiration à obtenir "des résultats mutuellement bénéfiques", notant que son pays a signé nombre de mémorandums d'entente, en sus de l'organisation de séminaires et de sessions de formations avec plusieurs pays arabes.