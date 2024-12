Angola: Une gouvernante souligne les avancées dans la protection sociale obligatoire au pays

Luanda — La secrétaire d'État à l'Administration Publique, Amélia Varela, a salué mardi, à Luanda, les avancées réalisées par l'Angola en matière de protection sociale obligatoire, résultat des efforts de l'Exécutif qui permettent d'augmenter le nombre d'assurés.

La responsable s'exprimait lors de la cérémonie de présentation du premier Bulletin Statistique de Protection Sociale de l'Angola, qui présente des indicateurs pertinents de ce secteur essentiel pour le développement national.

A l'occasion, la secrétaire d'État a souligné la création de 12 nouveaux régimes dans le cadre de la protection sociale obligatoire, au cours de la période 2018-2022, correspondant à un niveau d'exécution de 600% par rapport à l'objectif quinquennal fixé dans le Programme de Développement National.

Parmi les régimes juridiques, la gouvernante a évoqué celui de la protection sociale obligatoire pour les sportifs professionnels, les travailleurs indépendants et les activités économiques génératrices de faibles revenus.

Amélia Varela a rappelé que l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS) a récupéré plus de 17,47 milliards de kwanzas, en quatre mois, dans le cadre du processus de collecte coercitive, en vertu du décret législatif présidentiel nº 2 du 19 mars 11.

En ce sens, elle espère que le bulletin sera un outil utile pour orienter non seulement les stratégies et politiques nationales axées sur la protection sociale, mais également pour la consultation des universitaires, des journalistes, des partenaires sociaux et d'autres parties intéressées.

À son tour, le président du Conseil d'administration de l'INSS, Anselmo Monteiro, a précisé que les données contenues dans le bulletin ne concernent que la protection sociale de base et obligatoire.

"Le document fournit des indicateurs utiles pour réaliser des études et aidera la gouvernance à prévoir les secteurs social et macroéconomique, en établissant des politiques appropriées avec le bulletin établi. De même, cela sera important pour renforcer les investissements étrangers, car tout investisseur pourra l'utiliser comme moyen de connaître le tissu social du pays et des Angolais", a-t-il souligné.

L'événement s'est déroulé en présence du secrétaire d'État au Plan, Luís Epalanga, ainsi que de représentants du bureau de l'ONU, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale du travail (OIT), entre autres invités.

Le Bulletin statistique de la protection sociale angolaise est une initiative du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail.

La publication couvre la période de 2018 à 2022, années coïncidant avec le Plan de Développement National (PDN 2018-2022), et reflète les avancées et les défis du système de protection sociale angolais.

Le document fournit non seulement une base pour analyser le système de protection sociale, mais contribue également à aligner l'Angola sur les objectifs de développement durable (ODD), en particulier la cible 1.3.1, faisant référence à la couverture et à l'universalisation de la protection sociale.