Maroc: Région TTA - L'opération de recensement des troupeaux d'ovins et de caprins se déroule dans de bonnes conditions

Tanger — L'opération de recensement des troupeaux d'ovins et de caprins au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima se déroule dans de bonnes conditions, avec une mobilisation continue des agriculteurs et des éleveurs pour garantir la réussite de cette opération nationale.

Cette opération, placée sous le thème "Notre bétail est la fortune de notre pays", vise à fournir des données actualisées sur le cheptel national d'ovins et de caprins, sa composition, ses races et sa répartition géographique, afin d'aider les autorités publiques à prendre les mesures appropriées pour préserver le cheptel national.

Elle s'inscrit dans le cadre du recensement général du cheptel national au titre de l'année 2024, lancé par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, ainsi que l'Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC), visant à effectuer le suivi de la filière des viandes rouges, ainsi que dans le cadre du programme de protection et de reconstitution du cheptel national.

En vue de garantir le succès de cette opération, près de 150 enquêteurs ont été mobilisés sur le terrain, dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, effectuant des tournées régulières dans les pâturages, les étables et les villages de la région, dans le but de collecter des données précises sur le cheptel ovin et caprin, sa composition et son âge, ce qui permettra de disposer d'informations exactes afin de prendre les mesures nécessaires pour soutenir les éleveurs et préserver le cheptel national.

Dans la commune d'Al Aouama, relevant de la préfecture de Tanger-Assilah, l'enquêteur Abdessalam Lotfi s'est rendu à la ferme « Al Jabari », à bord d'un véhicule affichant le logo de l'ANOC et muni d'un formulaire comprenant un ensemble de questions spécifiques concernant le cheptel.

Dans une déclaration à la MAP, il a précisé que le formulaire comporte une série de questions techniques sur la catégorie des animaux, leur nombre, leur âge et sexe, soulignant que ces questions fourniront une base de données détaillée du cheptel dans toute l'étendue de la région.

De son côté, Mohamed Al Jabari, un éleveur de la région, s'est dit prêt à pleinement contribuer à cette opération, la première du genre au niveau national, notamment dans un contexte marqué par une pression accrue sur le secteur due aux changements climatiques et à la succession des années de sécheresse.

"En tant qu'agriculteur et éleveur dans la région Nord, je suis pleinement engagé dans cette initiative importante qui nous permettra de mieux connaître le cheptel, ses catégories, son âge et son sexe, ce qui contribuera à sa préservation et à son développement futur", a-t-il déclaré, appelant les autres agriculteurs à s'impliquer pleinement dans cette opération et à apporter leur aide aux enquêteurs.

Cette opération est supervisée par des contrôleurs régionaux et provinciaux, en coordination avec les autorités locales et un programme informatique centralisé a également été adopté pour suivre le déroulement de l'opération et vérifier les données collectées par des contrôleurs.

El Koumiri Mohamed, chef de service de la Protection sociale et des Statistiques au sein de la direction provinciale de l'Agriculture à Tanger-Assilah, a pour sa part, souligné que l'opération de recensement du cheptel, organisée par le ministère de tutelle en partenariat avec l'association, repose sur des visites de terrain effectuées par des enquêteurs qualifiés auprès des agriculteurs et des éleveurs pour recenser le cheptel par catégorie, tranche d'âge et sexe.

L'objectif de cette opération est de collecter des données actualisées et récentes sur l'état du secteur, ce qui aidera les autorités publiques à élaborer des décisions et des programmes de développement pour préserver le cheptel, a-t-il ajouté, notant que la direction provinciale de l'Agriculture joue un rôle clé dans le suivi et la supervision de cette opération en apportant toute l'assistance nécessaire aux enquêteurs de terrain, tout en sensibilisant les agriculteurs à l'importance de s'impliquer massivement dans cette initiative.

Ce recensement devrait fournir des données actualisées permettant de définir une politique de développement globale et intégrée pour promouvoir le secteur des petits ruminants et renforcer sa résilience face aux changements climatiques et aux défis mondiaux, tout en préservant la souveraineté alimentaire du Maroc.