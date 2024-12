Tunisie: Natation - Mondiaux bassin 25 mètres - Pourquoi le bronze et non l'argent pour Jaouadi ?

Il s'agit, en fait, de règlements qui consacrent le meilleur chrono sur toutes les séries, et non sur une simple finale comme c'est la tradition.

Nombre de personnes se sont demandés pourquoi Ahmed Jaouadi, qui est arrivé deuxième de sa course du 800 mètres, a eu la médaille de bronze et non l'argent. Nous avons posé la question à l'ancienne championne Faten Ghattas qui nous l'a expliqué :

« C'est le règlement de la fédération internationale. Ahmed était dans la série la plus rapide du soir. Il a donc nagé le soir par rapport aux chronos des séries du matin. Ce n'était pas à proprement une finale dans laquelle il nagé avec des qualifiés, mais une série dite rapide en fonction des chronos réalisés en 2024. Ahmed Jaouadi devait alors gagner sa série rapide du soir tout en réalisant aussi un chrono meilleur que l'Allemand Wellbrock qui avait nagé le matin avec un chrono de 7'31"90. Ahmed se classe 2e avec un chrono de 7'31"93. Sa deuxième place ne vaut pas l'argent pour trois centièmes de seconde par rapport au chrono de Wellbrock.

En effet, conformément aux règlements, les séries se font en fonction des meilleurs temps réalisés en 2024. Ensuite, ils sélectionnent les séries les plus lentes dans la matinée et la plus rapide le soir. Il y a donc 2 défis pour celui qui se trouve dans une série rapide: celui d'aller vite sachant qu'il y a un détenteur du meilleur chrono le matin. Cela a été appliqué pour le 1.500, pour le 400 ou le 800, c'est pareil.

En jetant un coup d'oeil sur les temps de passage enregistrés, le rythme, la cadence, l'allure de l'Allemand Wellbrock et ceux de Ahmed Jaouadi lors de la course de 1.500m, nous comprenons mieux l'expression du visage d'Ahmed à l'arrivée, le sourire... forcé. Il a tout simplement compris qu'il a raté la médaille d'argent de très, très peu, et que même le Hongrois Sarkàni, médaillé d'or dans la même série, était prenable. Mais bon... ce qu'il a fait est déjà un exploit ! La prochaine victoire ne sera que plus belle à savourer. Il a gagné le respect l'estime et l'amour de tous les Tunisiens et même de ses concurrents et coéquipiers...

Une expérience en plus pour sa carrière en plein essor. Une médaille d'or, une médaille de bronze, des records battus à 19 ans seulement avec des écarts de centièmes et dixièmes de secondes. C'est impressionnant !

Quant à Rami Rahmouni, notre jeune prodige de 15 ans, il n'a pas démérité sur 800 m NL avec un beau chrono de 7'44'40. C'est sa première participation mondiale. Avec cet incroyable potentiel, un bel avenir et une belle carrière internationale à l'horizon....

Belhassen Ben Miled 19 ans, lui, a aussi assuré sur 400 m 4 nages une des plus difficiles courses, une performance plus qu'honorable en 4'16'73... Des performances exceptionnelles de niveau mondial, alors qu'ils viennent à peine d'intégrer le groupe de Philippe Lucas... Il faudrait compter avec eux prochainement. Bravo les jeunes, vous avez assuré beaucoup de plaisir et de fierté de vous voir vous battre et concurrencer les grands noms de la joute mondiale ».