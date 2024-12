Algérie: Un projet algérien remporte le Prix du Conseil des ministres arabes de l'Habitat pour l'année 2024

Alger — Le Prix du Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'Urbanisme pour l'année 2024 a été décerné, mardi à Alger, au projet de 169 logements promotionnels dans la ville de Tipaza.

Le Prix a été remis par le secrétaire général adjoint, président du secteur économique à la Ligue arabe, Ali Bin Ibrahim Al-Maliki, lors d'une cérémonie organisée dans le cadre du 8e Congrès arabe de l'habitat qui se tient sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le prix vise à mettre en valeur le patrimoine architectural arabo-musulman, à le préserver et à l'enrichir, tout en encourageant la compétition et la créativité auprès des architectes et ingénieurs arabes en termes de solutions pratiques dans ce domaine.

L'objectif est également d'inciter les jeunes générations arabes à connaitre les principes de la construction arabo-musulmane et à encourager l'innovation et le développement, en se basant sur le patrimoine en l'occurrence les fondements de la construction et de la ville arabo-musulmane.

Le deuxième prix du concours est revenu au projet de logements de la région Tal al-Aqarib au Caire. Le troisième prix a été partagé entre deux projets, l'un en Arabie Saoudite (ville de Djeddah) et l'autre aux Emirats arabes unis.

A cette occasion, trois (3) prix d'encouragement ont été décernés à trois projets immobiliers, à savoir "The Colonnade House" (Algérie), "Ad-Dafyanah House" (Jordanie) et "Alternative Housing Project" (Egypte).

En marge de la remise des prix, une convention-cadre de coopération a été signée entre le Centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS), et le Centre arabe de prévention des risques des séismes et des catastrophes naturelles.

Transfert de l'expérience algérienne en matière de prévention sismique

Dans une déclaration à l'APS, le directeur du CGS, Abdelhakim Bachtoula a précisé que la convention signée vise à ouvrir des opportunités de partenariat en matière de transfert des expertises de l'Algérie aux pays arabes via le CGS dans le domaine des études et recherches liées à la résistance des bâtiments aux séismes.

Fondé en 1987, le CGS est un organisme public placé sous la tutelle du ministère de l'Habitat et chargé d'étudier l'activité sismique et le comportement des bâtiments. Les activités de cet organisme s'articulent autour des études spécialisées, la formation, l'information et la communication.

Par ailleurs, le Centre arabe de prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles, qui a tenu son assemblée générale constitutive le 20 décembre 2014 à Alger, est l'un des organismes relevant de la Ligue arabe. Il a pour mission d'identifier les zones sismiques et les risques d'inondations et des glissements de terrain dans les zones résidentielles, tout en encourageant la coopération scientifique et technique entre les Etats membres pour renforcer leurs capacités en matière de gestion et de prévention des catastrophes naturelles.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi avait présidé, mardi, l'ouverture du 8ème Congrès arabe de l'habitat, en présence de membres du Gouvernement, du secrétaire général adjoint, président du secteur économique à la Ligue arabe, Ali Bin Ibrahim Al-Maliki, des ministres arabes de l'Habitat, du ministre chinois de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Ni Hong, ainsi que des diplomates, des représentants d'entreprises et d'organismes relevant du secteur, d'experts et des chercheurs.