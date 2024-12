Algérie: Education nationale - Les résultats des concours de recrutement annoncés mardi à 15h

Alger — Le ministère de l'Education nationale a annoncé, mardi dans un communiqué, que les résultats du concours de recrutement sur épreuves pour accéder aux grades de superviseur de l'éducation, d'économe, d'économe-adjoint, de conseiller de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, d'attaché de laboratoire et d'attaché principal de laboratoire, au titre de l'année 2024 seront annoncés mardi à partir de 15h.

"Le ministère de l'Education nationale porte à la connaissance de tous les participants admis aux examens écrits des concours de recrutement sur épreuves pour accéder aux grades de superviseur de l'éducation, d'économe, d'économe-adjoint, de conseiller de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, d'attaché de laboratoire et d'attaché principal de laboratoire au titre de l'année 2024, que les résultats seront annoncés mardi 17 décembre 2024, à partir de 15h00", lit-on dans le communiqué du ministère de l'Education nationale.

Les résultats seront publiés sur la plateforme numérique (https://concours.onec.dz), et sur le compte électronique des candidats, conclut le communiqué.