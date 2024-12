Madagascar: Journées portes ouvertes - Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce se dévoile au grand public

Parmi les départements-clé de l'économie, le MIC organise ce jour et demain deux journées portes ouvertes.

Organisé simultanément à Ambohidahy pour le volet exposition et à Anosy pour le volet conférence, cet événement fait partie des efforts opérés par le MIC pour une administration publique plus proche et plus disponible pour les usagers.

Procédures

« Nous tenons, à travers ces journées portes ouvertes à faire connaître au public les missions du ministère », a déclaré le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, hier durant la cérémonie d'ouverture de la manifestation. Un événement qui mérite, en tout cas, le déplacement quand on sait que ce ministère est l'un des plus proches des usagers avec des services indispensables comme le commerce intérieur et extérieur, la concurrence, la protection des consommateurs, les normes et la qualité, le partenariat... Toutes les procédures concernant ces secteurs sont exposées dans les stands d'exposition. Le public aura également droit à des informations sur les projets clés du ministère comme le programme One district one factory (ODOF) ou encore l'adhésion de Madagascar au sein des initiatives régionales comme la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF).

Secteur privé

Les partenaires ne sont pas en reste puisqu'ils pourront y découvrir les initiatives de partenariat au niveau du MIC notamment concernant les appuis au secteur privé. Sur ce point, d'ailleurs, le MIC ambitionne d'augmenter la contribution de l'industrie à 30% d'ici quelques années. « Le secteur privé joue un rôle essentiel pour atteindre cet objectif qui répond au pilier de la politique générale de l'Etat », a fait remarquer le ministre David Ralambofiringa. Les partenaires techniques et financiers comme l'ONUDI et l'Union européenne étaient représentés lors de l'ouverture des journées portes ouvertes du MIC. Notons que les conférences qui se déroulent dans la grande salle de l'immeuble Plan Anosy tournent autour de sujets d'actualité comme la transformation économique et l'industrialisation, les appuis à l'industrie...