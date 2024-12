Madagascar: Andry Rajoelina - Primes de victoire pour 35 athlètes médaillés internationaux

Le président de la République, Andry Rajoelina, a salué, hier au Palais d'Iavoloha, les exploits des 35 athlètes malgaches qui ont brillé lors des championnats du monde et d'Afrique. L'État malgache a attribué des primes substantielles aux sportifs, à leurs entraîneurs et aux équipes techniques, pour récompenser leur travail.

Ces athlètes, issus de disciplines variées telles que le Jiu-Jitsu, la pétanque, le bodybuilding, l'haltérophilie, le judo, le kickboxing, le tennis de table, les échecs et la natation, ont été mis à l'honneur dans une cérémonie qui a souligné la valeur du travail acharné et de la détermination. Les médailles obtenues par ces athlètes sont le fruit de leur travail de préparation et de leur persévérance. Lors de son discours, Andry Rajoelina a souligné que « ces victoires étaient le fruit de vos efforts, de votre autodiscipline, de votre travail acharné. Vous êtes devenus une source d'inspiration pour une génération entière et avez permis à Madagascar de briller sur la scène internationale ».

Parmi les plus grands lauréats, quatre athlètes se sont distingués en décrochant des titres mondiaux. Jean-François Daniel Rakotondrainibe, sacré champion du monde de tir de précision en pétanque, Toavin-Tafita Rafidinomena et Chafik Bigjee en Jiu-Jitsu, ainsi que Fitiavana Mickaël en bodybuilding (Musclemania America) ont reçu chacun une prime de 5 millions d'ariary. Ceux qui ont remporté la médaille d'argent ont reçu 4 millions, et les médaillés de bronze 3 millions d'ariary. Concernant les championnats d'Afrique, les médaillés d'or ont reçu 4 millions d'ariary, les médaillés d'argent 3 millions, et les médaillés de bronze 2,5 millions d'ariary. La discipline la plus prolifique a été le kickboxing, avec un total de 16 médailles remportées lors des championnats d'Afrique, dont 10 en or, 3 en argent et 3 en bronze.

Soutien

En tout, une somme d'environ 166,5 millions d'ariary a été distribuée entre les athlètes, leurs coachs et l'équipe technique. Le soutien financier de l'État malgache ne s'arrête pas là, car le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha Abdulah, a rappelé l'importance de l'investissement public dans le sport. Cette année, l'État a investi 36 milliards de francs malgaches dans le secteur, dont 9 milliards pour les compétitions internationales et 2,77 milliards pour le soutien au rugby malgache. Le président Rajoelina, quant à lui, a mis l'accent sur le rôle du sport comme vecteur de visibilité internationale pour Madagascar, affirmant que les performances des athlètes contribuent à renforcer l'image du pays à l'échelle mondiale.