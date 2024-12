Algérie: Habitat - Distribution de 1,7 million de logements entre 2020 et 2024, réalisés avec des matériaux de construction locaux

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, a fait état, mardi à Alger, de la distribution, au cours de la période 2020-2024, de 1,7 million de logements, toutes formules confondues, soulignant que ces logements, réalisés avec des matériaux de construction locaux, pour une enveloppe budgétaire globale de 35 milliards de dollars, ont été raccordés aux divers réseaux et dotés des équipements publics.

"Entre 2020 et 2024, l'Algérie a accompli un exploit majeur avec la distribution de 1,7 million de logements, toutes formules confondues, au sein de pôles urbains et de nouvelles villes", a déclaré M. Belaribi dans son allocution à l'ouverture des travaux du 8ème Congrès arabe de l'habitat, organisé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en présence du représentant de la Ligue arabe, des ministres arabes de l'Habitat et du ministre chinois de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.

A cet effet, le ministre a souligné que "le logement en Algérie ne se limite pas à assurer un abri, mais constitue un projet national stratégique aux dimensions sociale, économique, culturelle et humaine visant à améliorer le niveau de vie du citoyen". Il s'agit également d'une "priorité absolue dans le processus de réalisation de la justice sociale", a-t-il dit.

Dans ce sens, le ministre a rappelé les grandes infrastructures réalisées en vue de garantir une vie décente au citoyen, telles que les stations de dessalement d'eau de mer, les centres hospitalo-universitaires (CHU) et les stades sportifs, en sus du renforcement du réseau routier, soulignant le bond qualitatif réalisé dans le secteur ferroviaire.

Il a précisé que la capacité de production de ciments en Algérie a atteint 40 millions de tonnes/an, la production du rond à béton s'élève à 6 millions de tonnes, celle de briques à 40 millions tonnes, de céramique à 210 millions de mètres carrés, et de marbre et de granit à 4,6 millions de mètres carrés par an.

Cette dynamique a eu un impact positif sur le PIB, avec une contribution du BTPH à hauteur de 12,9% du PIB, a-t-il affirmé.

Evoquant la coopération arabe dans le domaine de l'habitat, M. Belaribi a indiqué que le Congrès arabe de l'habitat "reflète les liens profonds entre les peuples arabes et renforce la coopération dans le cadre de l'action collective en vue de réaliser le développement durable dans les pays arabes".

Tenu en marge de la 41eme session du Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'Urbanisme, ce congrès, organisé par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, en coordination avec la Ligue arabe, vise à examiner le rôle des gouvernements et des secteurs concernés dans l'amélioration des politiques de l'habitat et d'urbanisme ainsi que leurs perspectives.

Il se penchera également sur les évolutions technologiques dans la construction et le développement urbain durable, tout en évaluant la mise en oeuvre de l'agenda urbain lié aux objectifs de développement durable (ODD), notamment l'objectif 11, à travers une planification intégrée des villes, des villages et des constructions.