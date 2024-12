Algérie: Congrès arabe de l'habitat à Alger - Une opportunité pour proposer des solutions arabes en matière des villes nouvelles durables

Alger — Le secrétaire général adjoint, président du secteur économique à la Ligue arabe, Ali Bin Ibrahim Al-Maliki, a mis l'accent sur l'importance du 8ème Congrès arabe de l'habitat accueilli par l'Algérie, qui constitue une véritable opportunité pour promouvoir l'action arabe commune en matière des villes nouvelles durables et proposer des solutions arabes innovantes.

"Nous aspirons à ce que ce Congrès soit une véritable opportunité pour trouver des solutions techniques dans le domaine des villes nouvelles durables, notamment face à la croissance rapide que connait le secteur de la construction dans les pays arabes", a déclaré M. Al-Maliki dans une allocution à l'ouverture des travaux du Congrès, tenu mardi au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), sous la présidence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, en présence des ministres arabes de l'Habitat.

Organisé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ce Congrès constitue une occasion importante pour lancer "un dialogue entre les pays arabes dans le secteur de la construction, examiner les mécanismes de l'action arabe, adopter les meilleures pratiques et échanger les expériences et expertises, afin d'assurer un avenir meilleur pour nos peuples".

Le secrétaire général adjoint s'est dit convaincu que cette rencontre régionale "aboutira à des solutions arabes innovantes permettant de relever les défis actuels et futurs, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de l'agenda urbain dans les pays arabes et des efforts pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), en particulier celui visant à établir des infrastructures de qualité, fiables, durables et résilientes".

A ce propos, il a souligné la nécessité de "poursuivre la mise en oeuvre du nouvel agenda urbain ainsi que de la Stratégie arabe pour l'habitat et le développement urbain durable 2020-2030", exprimant l'espoir que les conclusions du Congrès, les sessions de dialogue et la 41e session de la réunion du Conseil des ministres arabes de l'Habitat contribueront à "renforcer l'action arabe commune et proposer des solutions concrètes en matière d'accès au logement et d'amélioration de la qualité de vie".

Les travaux du Congrès auquel a assisté le ministre chinois de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, Ni Hong, porteront sur 4 axes principaux : l'urbanisme durable, le logement décent et abordable, les villes durables et la qualité de vie, ainsi que les bâtiments écologiques et les matériaux de construction respectueux de l'environnement.