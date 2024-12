Algérie: La Cour constitutionnelle distingue les lauréats du concours national des meilleurs travaux scolaires sur la constitution et la citoyenneté

La Cour constitutionnelle a organisé, mardi à Alger, une cérémonie de distinction en l'honneur des élèves lauréats de la 3e édition du concours national des meilleurs travaux scolaires (2023/2024) sur le thème "la Constitution et la citoyenneté", en collaboration avec le ministère de l'Education nationale.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M.Brahim Boughali, d'un représentant du président du Conseil de la nation et de plusieurs membres du gouvernement.

A cette occasion, le président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, a salué les "résultats excellents" de ce concours placé cette année sous le slogan: "La culture juridique, fondement de la citoyenneté", avec la participation record de plus d'un million d'élèves scolarisés dans 1150 CEM et 493 lycées.

"A travers leurs œuvres artistiques exceptionnelles, les élèves ont exprimé leur compréhension des objectifs et des significations de la Constitution, ainsi que leur imprégnation des valeurs du droit", a-t-il dit.

Il a ajouté que ces résultats "reflètent l'importance des réformes entreprises dans le système éducatif et ses programmes d'enseignement au cours des trois dernières années. Ces avancées significatives ont été rendues possibles grâce à l'attention particulière accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour que l'école algérienne devienne une source de savoir, d'acquisition d'outils de la pensée équilibrée et ouverte sur le monde, contribuant ainsi à former des citoyens attachés aux valeurs civilisationnelles de la nation, à l'identité et à la culture nationales, conscients du sens du passé et des défis du présent et de l'avenir".

De son côté, le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a mis en avant l'importance de ce concours "pour renforcer et approfondir la relation participative entre le ministère et la Cour constitutionnelle en vue de contribuer à la promotion de la culture constitutionnelle auprès des jeunes générations".

Il a également souligné "l'engagement du ministère à pérenniser ce partenariat afin d'instaurer la culture constitutionnelle auprès des élèves de tous les cycles éducatifs". Il a exprimé sa conviction que "ce partenariat portera ses fruits à travers l'augmentation du nombre de participants et en formant une génération imprégnée de la culture constitutionnelle et des valeurs de citoyenneté et soucieuse de l'avenir de son pays et de la protection de ses symboles sacrés".

La cérémonie de distinction a concerné les élèves des cycles moyen et secondaire relevant de 26 directions de l'éducation. Sur un total de 1.067.339 participants, 731.842 élèves suivent leur scolarité en cycle moyen et 335.497 élèves en cycle secondaire.