Tunisie: Samir Ksibi, président de l'association tunisienne des technologies digital à La Presse - « Coordonner les efforts pour maximiser le potentiel du e-commerce »

L'e-commerce en Tunisie progresse grâce à la digitalisation et à l'intégration des technologies numériques. Cependant, ce secteur fait face à de nombreux défis. Plus de détails avec Samir Ksibi président de l'association Tunisienne des technologies digital et « Owner » d'une entreprise e-commerce depuis 2018. Interview.

Comment voyez-vous le secteur de l'e-commerce tunisien ? Et dans quel sens évolue-t-il ?

Souvent, on associe le terme « e-commerce » à la vente de produits et d'articles à distance. Mais le concept va bien au-delà et englobe également, tous les services proposés en ligne, tels que la vente d'abonnements et les services numériques comme les applications mobiles, la billetterie, les cours en ligne... L'e-commerce touche plusieurs secteurs et métiers, notamment la publicité en ligne, qui joue un rôle central dans la promotion des produits et services.

Aussi la logistique, avec les moyens de livraison indispensables au bon fonctionnement de ce modèle économique et la sécurité informatique, surtout tout ce qui concerne la protection des données personnelles. L'e-commerce touche par ailleurs, les institutions étatiques qui sont en train de digitaliser leurs services. Ces services, souvent associés à un paiement en ligne, peuvent être considérés comme faisant partie des activités de l'e-commerce.

Pour ce qui est des e-commerçants, ils peuvent être aussi bien des startups opérant dans le digital et proposant leurs services en ligne, des artisans souhaitant développer leur activité grâce à la proximité client qu'offre Internet, ou encore des commerçants et restaurateurs trouvant dans l'e-commerce un moyen de booster leur activité.

