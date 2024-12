Maroc: M. El Malki reçoit le président du Conseil supérieur de l'éducation mauritanien

Rabat — Le président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), Habib El Malki, a reçu le président du Conseil supérieur de l'éducation mauritanien, Brahim Vall Ould Mohamed Lemine, et la délégation l'accompagnant, qui effectuent une visite de travail les 16 et 17 du mois courant au Maroc.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat entre les deux Conseils, visant à favoriser l'échange d'expertises et d'expériences, ainsi qu'à institutionnaliser la coopération bilatérale dans les domaines de la réflexion stratégique, de l'évaluation, de la recherche et de la formation, indique le CSEFRS dans un communiqué.

Dans son allocution d'ouverture, ajoute la même source, M. El Malki a réaffirmé la détermination du CSEFRS à renforcer la coopération durable et à soutenir les efforts des institutions et conseils similaires, en particulier en Afrique, afin de garantir l'accès pour tous à un enseignement de qualité et promouvoir la formation et la recherche scientifique, tout en mettant l'accent sur la satisfaction des besoins des générations futures.

De son côté, M. Lemine a fait part de la volonté de son Conseil de renforcer cette coopération et de tirer parti des acquis du CSEFRS, affichant l'aspiration du Conseil supérieur de l'éducation mauritanien à mettre en place un plan d'action pour 2025 à même de permettre aux deux institutions de mettre en oeuvre les clauses de leur accord de partenariat.

L'ordre du jour de cette visite a été consacré à la présentation d'une série d'exposés et à l'échange de visions et d'idées entre les deux parties, outre des rencontres entre la délégation du conseil mauritanien et les membres et responsables du CSEFRS, en vue de partager les expériences et d'approfondir le débat sur les questions communes.

De même, des rencontres officielles ont été tenues entre M. Lemine et les ministres chargés de l'Education, la Formation et la Recherche scientifique au Royaume du Maroc.