Maroc: Transition numérique - Le pays et l'Arabie Saoudite signent à Riyad un mémorandum d'entente

Riyad — Le Maroc et l'Arabie Saoudite ont signé, lundi à Riyad, un mémorandum d'entente pour le renforcement de la coopération dans le domaine de la transition numérique gouvernementale.

Le mémorandum a été paraphé par la ministre déléguée, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration, Amal El Fallah Seghrouchni et le ministre saoudien des Télécommunications et des Technologies de l'information, Abdullah bin Amer Al-Swaha, en présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Riyad, Mustapha Mansouri, en marge du Forum des Nations unies sur la gouvernance de l'Internet, qui se tient du 15 au 19 décembre en Arabie Saoudite.

Ce partenariat vise à renforcer la coordination et la coopération entre les deux parties à travers l'appui de la recherche et de l'innovation, l'adoption des nouvelles technologies dans le domaine du E-gouvernement et le partage des meilleures pratiques, ainsi que la consolidation des capacités spécialisées, indique un communiqué du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration.

Avant la signature de ce mémorandum d'entente, Mme Seghrouchni a eu des entretiens avec M. Al-Swaha, qui ont porté sur les moyens de renforcer la coopération et d'explorer les perspectives de partenariat entre les deux parties dans les domaines de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle et de l'optimisation des services E-gouvernement.

La rencontre a également été l'occasion de se pencher sur la coopération en matière d'infrastructure numérique relative au domaine sportif, "d'autant plus que les deux pays s'apprêtent à accueillir les Coupes du monde de football de 2030 et 2034, ce qui nécessite d'assurer une expérience singulière aux visiteurs participant à cet événement international de premier plan".

A cet égard, Mme Seghrouchni a souligné la nécessité de tirer profit des opportunités offertes par les technologies de pointe pour développer divers domaines vitaux, notamment l'accès au numérique et à l'IA pour préserver et promouvoir la culture et le patrimoine national saoudien et marocain de manière innovante.

De son côté, le ministre saoudien a mis l'accent sur l'importance d'échanger les expertises et les expériences entre les deux pays.

Le 19è Forum sur la gouvernance de l'Internet, organisé annuellement par les Nations Unies, réunit plus de 10.000 participants de 160 pays, ainsi qu'un millier d'intervenants et d'experts internationaux.