Maroc: Dakhla-Oued Eddahab - Le Conseil régional approuve une série de projets à caractère socio-économique

Dakhla — Le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, réuni mardi en session extraordinaire du mois de décembre, a approuvé une série projets à caractère socio-économique.

Lors de cette session présidée par le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, en présence du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued-Eddahab, Ali Khalil et du gouverneur de la province d'Aousserd, Mohammed Rochdy, les membres du Conseil ont approuvé une convention de partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale qui porte sur la cession et l'équipement de la clinique internationale multidisciplinaire de Dakhla.

Ils ont également approuvé l'annexe de la convention de partenariat signée entre le ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, et le Conseil régional, visant à assurer l'autonomisation économique des femmes et des personnes en situation de handicap.

L'annexe vise à accompagner 3.200 bénéficiaires en termes d'élaboration de projets, d'accompagnement pré et post création d'entreprises, et du soutien financier, afin de mener à bien leurs projets de manière individuelle ou collective.

Le Conseil a aussi validé une convention de partenariat et de coopération pour la réalisation de plusieurs routes dans la région, pour un montant global estimé à 481 millions de dirhams (MDH), en vue de renforcer les infrastructures de base au niveau de plusieurs collectivités territoriales et d'améliorer les conditions de vie des populations.

En outre, ils ont adopté une convention de partenariat pour la réalisation et l'aménagement des routes dans les communes de Dakhla et d'El Argoub.

Les membres du Conseil ont également approuvé une convention de partenariat pour la construction du siège du Commandement régional de la Gendarmerie Royale à Dakhla, pour un montant global de l'ordre de 33 MDH, dont le financement est assuré par le Conseil régional.

Par ailleurs, les membres du Conseil ont adopté l'annexe N1 de la convention relative au financement et à la mise en oeuvre des villages de pêche dans la région Dakhla-Oued Eddahab, nécessitant une enveloppe budgétaire de 22,34 MDH.

Au terme de cette session, le Conseil a approuvé le transfert des crédits au budget d'équipement au titre de l'exercice 2024.