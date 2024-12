Sénégal: Dakar, hôte d'un symposium international sur les enjeux de la ville, mercredi

Dakar — Un symposium international axé sur le thème "A sense of place" (le sens des lieux) s'ouvre ce mercredi, à Dakar, afin de poser la réflexion sur notre relation au monde et les enjeux de la ville, a annoncé, mardi, le directeur dudit symposium, Felwine Sarr, par ailleurs écrivain et professeur d'études romanes à l'université de Duke aux Etats-Unis.

Cette rencontre, la cinquième du genre, se tiendra du 18 au 21 décembre prochains, à l'initiative de Raw matérial compagny, une institution culturelle basée à Dakar.

"Le symposium qu'on organise demain est intitulé +Sense of place+ en anglais et on l'a traduit en français par états des lieux ou le sens des lieux", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.

Selon l'écrivain, cette rencontre prévue au musée Théodore Monod d'art africain de l'université Cheikh Anta Diop "posera la réflexion sur notre relation au monde à travers quatre axes dont le premier est lié aux enjeux de la ville".

Pour ce premier axe, dit-il, il s'agit d"'une réflexion sur la ville, comment on y habite". Selon lui, "la ville pose des défis démographiques, d'urbanité, d'efficacité. Le continent africain est une grande démographie et la manière dont on habite nos villes est une question importante".

Les autres trois axes sont liés à "l'immatériel, l'écologie ou la relation au vivant, la cosmopolitique de l'hospitalité", a-t-il poursuivi.

Selon les organisateurs, l'objectif visé est d'offrir une plateforme de réflexion et de faire l'état des lieux des pratiques artistiques et curatoriales sur la manière d'habiter le monde.

Ce symposium va réunir quarante participants pluridisciplinaires avec la présence d'artistes, de chercheurs, d'architectes, de praticiens, d'urbanistes et de géographes culturels, entre autres.

"Il y aura plusieurs participants qui viennent de géographies différentes, de plusieurs formes de pratiques et qui vont se retrouver autour de tables, autour de formes artistiques, pour interroger ces questions-là", a fait savoir Felwine Sarr.

Le Raw matérial compagny a déjà organisé des symposiums sur la "création d'institutions d'art en Afrique", "L'éducation artistique", entre autres.