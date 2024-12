Burkina Faso: Ministère de l'Action humanitaire - La nouvelle ministre place l'inclusion comme clé de sa mission

Le Cdt Passawendé Pélagie Kabré/Kaboré a été installée, le mardi 17 décembre 2024, à Ouagadougou dans ses fonctions de ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale.

Nommée, le 8 décembre 2024, à l'occasion du remaniement ministériel, le Cdt Passawendé Pélagie Kabré/Kaboré a été officiellement installée dans ses fonctions de ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale par le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara. La cérémonie de passation de service a eu lieu, le mardi 17 décembre 2024, à Ouagadougou. La nouvelle ministre en charge de l'Action humanitaire a exprimé sa gratitude au Président du Faso, Ibrahim Traoré, et à son Premier ministre pour la confiance placée en elle dans ce contexte particulier de l'histoire du Burkina Faso.

« L'émotion qui m'anime est d'autant plus forte que mon ascension à ce poste survient dans un contexte sécuritaire et humanitaire difficile, marqué par la guerre contre le terrorisme qui nous est imposée depuis 2015 et qui ne cesse de faire des victimes, de causer beaucoup de souffrance à nos populations, et de les priver d'une bonne partie des services sociaux de base », a-t-elle indiqué. Elle a de ce fait affirmé que la résilience collective du peuple burkinabè est mise à rude épreuve par la crise humanitaire avec pour corollaire le déplacement de milliers de personnes qui, violemment arrachées à leur environnement, se retrouvent privées de leur terre et de tout moyen de subsistance.

Le Cdt Passawendé Pélagie Kabré/Kaboré a souligné que malgré les efforts continus de reconquête du territoire et de réinstallation des populations dans les zones libérées, de nombreux défis restent à relever. « C'est pourquoi, conformément à la vision des plus hautes autorités, nous travaillerons à mieux répondre aux besoins de toutes ces personnes impactées par les effets de cette guerre, à améliorer les conditions de vie de tous nos concitoyens en situation de vulnérabilité et à réduire les inégalités sociales », a-t-elle promis. Pour elle, l'inclusion est la clé de sa mission.

Elle s'est engagée à travailler pour le bien-être social de tous les Burkinabè, tout en maintenant un lien plus étroit avec les groupes marginalisés, les femmes, les enfants et les personnes en situation de handicap afin que nul ne soit laissé pour compte. Et de confier que la réponse à la crise humanitaire a été inscrite à la deuxième place assignée par la charte à la Transition, juste après la reconquête du territoire national. Quant à la ministre sortie, Nandy Somé, elle a exprimé sa gratitude au Président du Faso pour la confiance qu'il a placée en elle en lui confiant un ministère si stratégique.

Elle a également rendu hommage au personnel du département qui l'a accompagné tout au long de sa mission par leur expertise et leur soutien. « Grâce à vos efforts, nous avons obtenu des avancées significatives dans les domaines de la solidarité, de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale, ainsi que dans la prise en charge des questions liées au genre, à l'enfance et à la famille », a-t-elle signifié.