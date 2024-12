Sénégal: Le projet Grand Tortue Ahmeyim achevé à 97 % depuis septembre (opérateurs)

Saint-Louis — Le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) est achevé à 97 pour cent depuis fin septembre dernier, a appris l'APS de la multinationale British Petroleum (BP) et de ses partenaires, à l'occasion de l'inauguration de conteneurs solaires et d'un centre d'information à Saint-Louis (nord).

« BP, en tant qu'opérateur, et ses partenaires Kosmos Energy, Petrosen et SMH, continuent de progresser dans la livraison de la Phase 1 du projet Greater Tortue Ahmeyim qui est achevé à plus de 97 pour cent à la fin septembre 2024 », indiquent l'opérateur BP et ses partenaires dans un communiqué rendu public.

Selon cette même source, « les équipes travaillent dur pour assurer une intégration fluide et une mise en service de toutes les pièces en un seul mégaprojet prêt pour la production de gaz ».

Le projet de conteneurs froids est dirigé par BP et ses partenaires de projet, Kosmos Energy et Petrosen, aux côtés de la municipalité et des représentants des quais de pêche de Guet Ndar et Goxu Mbath, précise un autre communiqué.

Le texte ajoute qu'il vise à soutenir la communauté de pêche de Goxu Mbath et le développement économique local.

Le centre d'information est installé pour accueillir les résidents et répondre à leurs questions sur le projet GTA, ajoute-t-il.

Il signale qu'une équipe de BP est présente tous les jours de la semaine pour fournir des informations sur l'avancement du projet, sa stratégie de contenu local, entre autres sujets.

Massaer Cissé, vice-président et directeur général de BP Sénégal, a dirigé ces deux activités, selon une note de compte rendu de BP.

GTA est un projet de production de gaz situé à cheval sur les eaux territoriales sénégalaises et mauritaniennes.

La société BP détient 61 pour cent du projet.