Sénégal: Mamadou Lamine Dianté souligne la nécessité pour le secteur agricole de disposer d'une convention collective

Saly — Le président du Haut conseil du dialogue social (HCDS), Mamadou Lamine Dianté a souligné, mardi à Saly (Ouest), la nécessité de disposer d'une convention collective pour le secteur agricole.

« Il est paradoxal de noter que le secteur agricole, qui occupe une grande partie de la population active au Sénégal, ne dispose toujours pas d'une convention collective et continue encore d'être régi par des textes réglementaires, malgré plusieurs tentatives antérieures des acteurs du secteur pour se doter d'un instrument conventionnel régissant leurs relations professionnelles », a-t-il dit.

Mamadou Lamine Dianté présidait l'ouverture d'un atelier de renforcement de capacités des partenaires sociaux du secteur des professions agricoles et assimilées.

Selon lui, cette rencontre est une occasion pour les partenaires sociaux du secteur des professions agricoles et assimilées « de satisfaire cette doléance, en se dotant d'un nouvel instrument conventionnel et de nouvelles annexes de classification des emplois plus adaptés aux profondes mutations dans les techniques et méthodes agricoles et à l'évolution constante des conditions et relations professionnelles ».

« La présente session de formation devrait être suivie d'une feuille de route devant aboutir à l'élaboration d'un avant-projet consensuel de convention collective qui sera, à terme, le nouveau cadre conventionnel régissant les relations professionnelles dans le secteur des professions agricoles et assimilées », a précisé le président du HCDS.

Le ministre conseiller à la présidence Aldiouma Sow, coordonnateur du pôle politique, société civile et syndicats a rappelé l'importance que les hautes autorités du pays accordent au dialogue social et au secteur agricole.

Pour lui, sa présence à cette rencontre « témoigne de l'importance que le chef de l'Etat accorde au dialogue social comme moyen de pacification du champ social, mais surtout de l'importance d'avoir de la stabilité dans le secteur agricole, considéré comme un des secteurs clé pour assurer la transformation systémique de notre économie », a rappelé l'officiel.