Madagascar: Antsiranana - La journée des régions se prépare

Le compte à rebours a commencé pour la célébration de la dixième édition de la Journée Internationale des Régions (JIR), qui se tiendra dans la capitale du Nord du 20 au 22 décembre.

Cette fois, ces journées sont placées sous le thème « La région Diana, pôle d'investissement pour une économie durable ».

Sous le leadership de son gouverneur Taciano Rakotomanga, la région Diana a exprimé son entière mobilisation pour faire de cette édition un succès retentissant, marquant une étape cruciale dans la promotion du développement régional et national. Certes, le gouvernorat dirige, dynamise, coordonne, harmonise et définit les stratégies du développement économique, social et culturel de ses cinq districts. Il assure aussi la planification, l'aménagement du territoire et la mise en oeuvre de toutes les actions de développement, mais pour la réalisation de la JIR, notamment initiée et portée par le ministère des Affaires Étrangères, ces journées reposent sur une synergie avec les trois ministères et l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM).

La tenue de la JIR dans la région Diana lui permettra de faire connaître ses richesses, sa diversité, et la vitalité des districts qui la composent.

Éclat

Au travers de cet événement, elle va mettre en lumière ses potentialités, ses cultures, ses économies, ses propres défis et les modes de vie qui la façonnent. Elle a un seul objectif, qui est de créer des environnements où les citoyens peuvent vivre dans la dignité, la prospérité et l'harmonie.

Différentes activités sont en perspective pour donner un éclat particulier à cette célébration. Tout débutera par la cérémonie officielle qui se tiendra devant l'Hôtel de Ville d'Antsiranana, suivie d'un vernissage de cent stands. Puis, un grand carnaval aura lieu l'après-midi de la première journée à travers la ville.

Des rencontres avec les partenaires techniques et financiers, des panels avec des thèmes variés, des échanges économiques BtoB vont pimenter le programme. Tout se terminera par une série de visites des sites touristiques de la région.

« Il est sans doute vrai que l'accomplissement des lourdes tâches confiées à la région ne peut être accompli convenablement que par la possession d'un cadre précisant des orientations et des objectifs qui guideront les actions pour assurer le développement d'un territoire et contribuer à maintenir ce qui en fait un lieu où il fait si bon vivre », explique le gouverneur, tout en assurant que les préparatifs vont bon train et que la région a déjà mobilisé tous les acteurs pour mettre en lumière les potentialités et opportunités d'investissement dans son territoire.