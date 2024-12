Afrique: CHAN - La première vague composée de dix-huit Barea

En deux vagues. La première vague composée de dix huit Barea ainsi que le staff technique, s'est envolée, hier après-midi, à destination de Pretoria en Afrique du Sud. La fédération a dévoilé hier, le jour du départ de la délégation, la liste des vingt-cinq joueurs retenus pour disputer la double confrontation contre l'Eswatini dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires au huitième championnat d'Afrique des nations.

Six anciens cadres et médaillés de bronze au septième Chan en Algérie, en février 2023, sont reconduits. Entre autres le gardien de but Zakanirina Rakotoasimbola, le latéral gauche Jean Martin Rakotonirina dit Datsiry, Elysé Tony Randriamanampisoa, Tantely Avotriniaina Rabarijaona alias Dadafara, Lalaina Rafanomezantsoa et Tiavina Pierre Mickael Rakotoarisoa dit Donga. D'autres Barea aux éliminatoires à la CAN, au Mondial et aux Jeux des Iles sont aussi appelés en renfort, en l'occurrence les latéraux droits Rado Niaina Rabemanantsoa, Nicolas Randriamanampisoa, le milieu Andy Rakotondrasoa et l'attaquant Fenohasina Gilles Razafimaro.

Le match aller aura lieu le samedi 21 décembre, au stade Lucas Masterpiece Moripe à Pretoria, à 19 heures, heure de Madagascar. Le match retour se tiendra le 29 décembre au complexe sportif de Côte d'Or National à Maurice. La deuxième vague composée de sept joueurs partiront et rejoindront le groupe ce mercredi.