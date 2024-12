Madagascar: Région Boeny - Deux naufragés perdent la vie

Une femme a trouvé la mort dans un naufrage survenu samedi, entre Katsepy et Mahajanga. Sa fille demeure introuvable. Un autre passager n'a pas survécu non plus.

Terrible aventure. Une femme âgée de 34 ans et un homme de 56 ans se sont noyés au cours d'un naufrage en mer, samedi, dans la région de Boeny. La fille de la trentenaire, âgée seulement de 3 ans, est toujours portée disparue. Trois autres personnes ont été secourues et sont saines et sauves, selon les autorités portuaires.

Ces six personnes se sont embarquées dans une pirogue baptisée « Tavandra Zanahary », ce jour-là. Ils sont partis d'Abonaranta, dans la commune de Katsepy, du district de Mitsinjo, vers 7 heures du matin, en direction de Mahajanga. Le départ s'est bien déroulé et ils ont paisiblement navigué sur des eaux calmes. Ils étaient remplis d'excitation, ont profité du paysage, de la brise marine et du doux bruit des vagues. Cependant, lorsque l'embarcation a atteint la circonscription d'Antrema, toujours dans la commune de Katsepy, une tempête s'est soudainement levée.

En un instant, une rafale de vent violent s'est abattue, transformant l'ambiance calme en cris de panique. Les vagues ont frappé le flanc de la pirogue avec une force dévastatrice, selon les témoignages des rescapés recueillis par un confrère local.

Projetés à l'eau

Ces derniers ont tenté de se stabiliser, mais le vent s'est montré implacable. La pirogue a commencé à prendre l'eau, et la bourrasque était si puissante qu'elle a fini par la renverser. Les six malheureux se sont retrouvés projetés à l'eau et ont dû lutter pour leur survie. Certains se sont débattus dans les eaux tumultueuses et ont trouvé des débris flottants auxquels s'accrocher. Ils ont espéré que des secours viendraient à leur aide. Pourtant, les minutes semblaient des heures. Le quinquagénaire et la mère de la fillette ont disparu sous les flots.

La brigade du port de Mahajanga a été informée des faits tardivement, vers 17 heures. Le sauvetage a été effectué, bien que l'équipe ait mis du temps à arriver. Cela a permis de retrouver les survivants et les corps des défunts. Une enquête a été confiée au Poste avancé de la gendarmerie de Katsepy, comme l'exige la procédure. La pirogue appartient à un habitant d'Abonaranta.