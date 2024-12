Madagascar: Résilience économique - Accent sur les systèmes alimentaires durables

Madagascar s'engage à transformer son agriculture pour soutenir un développement durable et résilient.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage aborde les défis alimentaires de Madagascar. Il souligne la nécessité de transformer les systèmes alimentaires face à la malnutrition, à la pauvreté et aux effets du changement climatique. Il s'engage dans une nouvelle phase de la transformation de ses systèmes alimentaires en organisant un atelier national stratégique prévu les 17 et 18 décembre 2024 au Novotel Ankorondrano. Une initiative qui s'inscrit dans la continuité des engagements pris lors du Sommet des Nations Unies sur les Systèmes Alimentaires de 2021.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, François Sergio Hajarison, a déclaré : « Madagascar a choisi de placer les systèmes alimentaires au coeur de ses priorités nationales. Les systèmes alimentaires sont bien plus que des chaînes de production ou de consommation : ils sont le socle de la santé de notre population, de la vitalité de nos écosystèmes et de la stabilité de notre économie. Leur transformation est un impératif pour surmonter les défis de la pauvreté, de la malnutrition et des effets du changement climatique. »

Mobilisation collective

L'événement permettra d'élaborer un plan d'opérationnalisation détaillé. Ce dernier intégrera des consultations préalables et des données probantes obtenues avec l'appui de la Coalition Faim Zéro. Les priorités incluent l'amélioration de l'accès à une alimentation saine et diversifiée, la promotion d'une production agricole durable et la création de moyens de subsistance équitables et résilients. Un cadre d'indicateurs de performance sera également validé afin d'évaluer les progrès de 2025 à 2030.

Pour assurer le succès de cette initiative, le gouvernement malgache mobilise l'ensemble des parties prenantes. Les secteurs public et privé, les partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile travailleront ensemble pour garantir une mise en oeuvre coordonnée des actions identifiées. Les engagements des différents acteurs seront recueillis durant les discussions pour assurer leur contribution concrète à la feuille de route nationale. La cérémonie d'ouverture, présidée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, marquera le début de deux jours d'échanges. Ces sessions ont pour objectif de formuler des actions concrètes alignées sur les priorités nationales et les objectifs internationaux en matière de sécurité alimentaire et de résilience climatique.

L'atelier accueillera également des délégations venues du Bénin et de la République Démocratique du Congo. Ces participations régionales faciliteront le partage de bonnes pratiques et renforceront la coopération entre les pays africains pour accélérer la transformation des systèmes alimentaires.