Sénégal: Première édition de la journée des pupilles - Le relèvement de l'âge plafond à 21 ans préconisé

L'âge plafond des pupilles de la nation pourrait être relevé jusqu'à 21 ans. C'est le souhait exprimé par la directrice et les intervenants à l'occasion de la cérémonie de célébration de la journée consacrée aux pupilles. Une journée célébrée samedi dernier à Diamniadio et qui a vu les meilleurs pupilles récompensés.

Pour cette première édition, la direction de l'office nationale des pupilles de la nation et son équipe ont voulu frapper un grand coup, non seulement offrant des distinctions aux meilleurs d'entre eux qui se sont distingués dans les études, mais en posant le débats sur les voies et moyens d'améliorer les conditions d'existence de cette catégorie d'enfants et d'élargir le spectre des concernés à d'autres victimes.

C'est ains que 72 pupilles ont été décorés et ont reçu des enveloppes, les enfants issus des daaras non plus n'ont pas été en reste dans ces distinctions. « La célébration de la Journée des pupilles de la nation est la première étape d'une initiative publique visant à améliorer leurs conditions de vie », a expliqué de la directrice générale de l'Office national des pupilles de la nation, Fatima Mbengue.

A en croire la directrice de l'office, cette journée est une composante d'une stratégie globale du gouvernement visant à protéger et à encadrer davantage les pupilles de la nation. C'est dans ce sens que s'inscrivent, les plaidoyers des différents intervenants pour un élargissement du spectre d'intervention de l'office mais aussi pour l'âge plafond des pupilles soit porté à 21.

« C'est aussi une journée de plaidoyer, vous avez entendu les différents discours, en parlant de l'élargissement du champ d'action mais aussi de l'âge plafond en le portant à 21 ans. C'est une journée de fort plaidoyer et nous espérons que le Président de la République va entendre notre message. L'objectif c'est surtout de pouvoir rendre à ces enfants une journée de bonheur et de fierté et qu'ils puissent sentir qu'ils font partie intégrante la nation sénégalaise », a rappelé la directrice de l'office, en marge des activités.

La rencontre a vu la participation de plusieurs autorités, notamment le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Mamba Guirrasy, de la ministre de la famille et des solidarité, Maïmouna Dieye, du Président du Conseil d'administration du Port Autonome de Dakar entre autres et de plusieurs directeurs de sociétés nationales, des acteurs de la société civile etc.

Une occasion selon la directrice pour inviter ces différents responsables et leurs structures à davantage contribuer à l'élan de solidarité à l'endroit de ces pupilles de la nation. « Le but de cette célébration est de pousser les Sénégalais, les entreprises et les institutions à davantage de solidarité envers les pupilles, ces orphelins pris en tutelle par l'État », a souligné Mme Fatima Mbengue. Pour sa part, le ministre de l'éducation nationale a rappelé la nécessité de structurer et de bien encadrer la cette solidarité afin de pouvoir atteindre les objectifs escomptés. Et dans ce sillage, il a préconisé que soit prévue ce qu'il appelle « la part de l'enfant » dans les budgets des institutions et des entreprises afin d'aider à mieux adresser les besoins cette couche spécifique.