Afrique: Coupe du monde de football des avocats à Dubaï - Les éléphants avocats classés occupe la 5ème place

La 21ème édition de la coupe du monde de football des avocats (MundiAvocat), qui a réuni plus de 2000 participants, s'est déroulée du 7 au 15 décembre 2024 à Dubaï. Au terme de cette compétition, les Avocats du Barreau de Côte d'Ivoire, dirigé par le Bâtonnier Florence Loan-Messan, ont été classés 5ème sur 22 équipes.

Outre la 5ème place mondiale du Barreau Ivoirien, les avocats de Côte d'Ivoire ont obtenu le titre de meilleur dirigeant pour le Président de l'association, pour la deuxième fois après l'année 2019, et ont été classés 2eme meilleur buteur.

Les avocats footballeurs ivoiriens ont été accueillis le 16 décembre 2024 2024 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le Conseil de l'Ordre, représenté par Maître Seni Allard, responsable de la Commission Vie du Barreau, et par plusieurs confrères, visiblement enthousiastes.

À la tête de la délégation des 26 avocats qui ont représenté le Barreau de Côte d'Ivoire à cette compétition, Maître Kouassi Paul, Président de l'Association Sportive et Culturelle des Avocats de Côte d'Ivoire (Ascaci), a exprimé sa gratitude pour cet accueil et a dit toute la joie de son équipe d'avoir représenté la Côte d'Ivoire à ce niveau. Il a rappelé qu'il s'agissait du meilleur classement du pays depuis sa première participation à ce tournoi international en 1983.

Quant à Maître Seni Allard, il a noté qu'à l'image des Éléphants footballeurs et champions d'Afrique, les avocats ont eu un parcours honorable. « Nous avons battu des pays comme l'Italie, l'Israël et le précédent champion en titre, le Mexique. Et pour la première fois depuis la 1ère participation à ce tournoi en 1983, nous occupons la 5eme place, soit la meilleure équipe après le carré des finalistes. C'est une victoire pour notre corporation, pour notre Barreau, pour notre valeureuse équipe et pour le rayonnement de notre pays », a dit Maître Seni Allard. Et d'annoncer que Madame le Bâtonnier, Florence Loan-Messn, et le Conseil de l'Ordre recevront les valeureux champions le 27 décembre 2024 à la Maison de l'Avocat, sise à Cocody.

Pour Rappel, le Mundiavocat, c'est plusieurs tournois allant du Football classique à 11 au football à 5, des catégories Classic, Master pour les 35 ans et plus, legend et super legend, ainsi que les tournois féminins, organisés tous les deux ans.