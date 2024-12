Cote d'Ivoire: Réconciliation, cohésion sociale et paix - Un appel à l'unité pour le développement à Anyama

Le nouveau Sous-préfet d'Anyama, Sylla Ladji Mory, a effectué une visite de travail et de proximité aux 12 villages d'Anyama ouest. La rencontre a eu lieu le 17 décembre 2024, à Attinguié, Pk30 sur l'autoroute.

Dans la liesse, l'administrateur civil, Sylla Ladji Mory, a été accueilli par la population. Ce, à l'occasion d'une rencontre avec les douze chefs des villages d'Anyama ouest. A savoir les chefs des villages d'Achokoi ; Adaromé ; Adatié ; Adonkoi 1 ; Adonkoi 2 ; Akoupé-Zeudji : Allokoi : Attinguié ; de M'bono ; M'brago 1 ; M'brago 2 et M'podi.

S'adressant aux chefs des villages et aux populations, le Sous-préfet a engagé les têtes couronnées à unir leurs forces pour le développement. « Je souhaite que cet accueil qui m'a été réservé aille donc au-delà du Sous-préfet pour s'étendre sur tout Anyama. Que tous les chefs et fils d'Anyama s'unissent pour le développement d'Anyama, parce que les matières premières, les ressources premières du développement, ce sont la paix et la cohésion. Sans la paix et la cohésion, il ne peut y avoir de développement », a déclaré le Sous-préfet d'Anyama.

Au nom du collectif des chefs des 12 villages, Constant Osspé, chef du village d'Allokoi, a réaffirmé la disponibilité de ceux-ci à travailler main dans la main avec le Sous-préfet « pour bâtir une région prospère, stable et inclusive, où chacun pourra vivre dans la dignité et la paix ». Non sans manquer d'égrener quelques préoccupations relatives à la santé, à l'éducation, à la sécurité, en adduction en eau potable, en infrastructures routières et en électricité.

Il a remercié le Sous-préfet pour cette visite qui témoigne de son engagement et de sa détermination à servir les populations. « Nous avons la conviction que, sous votre leadership, notre région connaîtra une transformation significative », a-t-il signifié.

En réponse à ces défis soulevés par les chefs traditionnels, Sylla Ladji Mory a déclaré que sept projets sont en cours d'exécution pour le grand bonheur de la population de sa circonscription. « Les infrastructures installées dans les années 1980, aujourd'hui sont dépassées par la capacité d'accueil. La population a augmenté. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a des difficultés au niveau de l'eau, électricité, la sécurité et bien d'autres. Soyez dont rassurés, sept projets sont en cours d'exécution pour pallier ce manque », a-t-il rassuré.

Mais avant, il a dit sa mission première, à savoir celle de se porter en tant que représentant de l'Etat, garant des intérêts et de développement de la circonscription.

Souhaitant la bienvenue à ses hôtes, le chef du village d'Attinguié, l'honorable Jacques Marcel Djessou, s'est félicité de cette visite historique du Sous-préfet. Pour lui, cette rencontre symbolise le début d'une nouvelle dynamique de proximité entre l'administration et les populations. Cette cérémonie a pris fin par les dons offerts à leur hôte.