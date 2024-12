Cote d'Ivoire: Partenariat pédagogique - La 8e promotion du Master Dsamo de l'Ismi célébrée

Fin de formation pour la 8e promotion du Master en Droit et Sécurité des activités maritimes et océanique (Dsamo) de l'Institut de Sécurité maritime interrégional (Ismi). Les 20 étudiants membres de cette promotion ont reçu leurs certificats le 05 décembre, au cours d'une cérémonie solennelle, à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) qui abrite l'Ismi.

Cette formation, faut-il le souligner, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'Ismi et l'Université de Nantes. La cérémonie a été présidée par Bakary Soro, Directeur de Cabinet du ministre délégué, chargé des Affaires Maritimes Célestin Doh Serey, le parrain.

Il a salué le partenariat pédagogique entre l'Ismi et l'Université de Nantes qui permet de rehausser la qualité de la formation maritime en Afrique, et partant, de relever les nombreux défis de l'Insécurité maritime dans le Golfe de Guinée.

Il a aussi félicité le directeur général de l'Arstm, Colonel Karim Coulibaly et le Directeur de l'Ismi, L'T Colonel Abé Aké Lazare, pour le travail abattu. Le Directeur de cabinet de Célestin Serey Doh a en outre, exhorté les apprenants, à se rendre utiles et faire preuve d'efficacité dans l'exercice de leur fonction. « Le courage et la soif de toujours apprendre ne doivent jamais vous manquer. La mise à niveau et la capacité d'adaptation doivent être votre Leitmotive, sans compter l'humilité et la rigueur », a-t-il recommandé.

Pour sa part, Aurélie Raffy, représentant Nantes Université a relevé quelques défis que les diplômés du Dsamo devront s'atteler à relever. Notamment, le défi de sécurité maritime qui demeure plus que jamais au coeur des préoccupations, celui de la protection des équipages, le défi de sûreté, le défi d'assurance avec de nouveaux risques liés aux cyberattaques, le défi de protection de l'Environnement et ses impératifs en termes de protection du littoral et de qualité de l'eau. Elle a aussi salué la persévérance des étudiants de cette promotion. « Le Master Dsamo est exigeant et se doit de l'être, car les défis sont là.

Exigeant par sa nature de Master de Droit, mais aussi par sa double spécialisation, exigeant par sa méthodologie juridique française qui vous a demandé des efforts et une rigueur spécifique, exigeant par ses modalités d'évaluation comme le Grand Oral et la préparation d'un mémoire de recherche », a-t-elle poursuivi.

Ajoutant que cela demande une organisation forte, la prise en main d'outils spécifiques et un taux d'encadrement important. « Le monde professionnel qui vous attend est complexe et changeant. Mais vous serez des collaborateurs de qualité car vous avez montré pendant ce Master des qualités d'analyse, d'autonomie et de capacité d'adaptation », a-t-elle rassuré.

Elle a aussi annoncé le lancement en 2025, d'un réseau d'alumni qui permettra aux diplômés de l'Ismi d'être acteurs de la grande communauté Dsamo des professionnels du Droit maritime autour de valeurs fortes de partage, d'ambition et de rigueur.