Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - 11 dossiers mettant en cause des agents publics, examinés

Le président de la Habg, Epiphane Zoro Bi Ballo a présidé une réunion du conseil de son institution qui a planché sur les différents cas d'infractions suspectées.

La Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg) en action. Après une réunion du conseil de l'institution, le jeudi 12 décembre, il est annoncé l'ouverture d'une enquête pour 11 dossiers mettant en cause des agents publics, soupçonné de corruption. C'est l'information contenu dans le communiqué mis à notre disposition, le vendredi 13 décembre. Dans la note informative, il dit que les mises en cause relèvent des secteurs de la santé, de la construction, de la jeunesse, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, des impôts, de l'établissement de documents administratifs et marché publics. « Les infractions suspectées sont l'abus de fonction, la concussion, la corruption d'agents publics nationaux, l'avantage illégitime, détournement et soustraction de deniers et titres publics et l'enrichissement illicite », peut-on lire dans ledit communiqué.

La note précise que le conseil a décidé du rejet de 12 dossiers dont les faits dénoncés ne sont pas constitutifs de corruption et d'infractions assimilées. Il est dit que le conseil a sursis à statuer sur un dossier en vue de recueillir des informations complémentaire. Le communique fait savoir que les dossiers examinés feront l'objet de transmission au procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier pour informations concernant les dossiers d'ouverture d'enquêtes et demande d'avis pour les dossiers proposés au rejet.

Le conseil de la Habg, dans la note, dit avoir décidé aussi de la transmission de 3 dossiers aux administrations concernées pour compétence, notamment la Primature, le ministère du Commerce et de l'Industrie, ainsi que celui de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture de la maladie universelle.