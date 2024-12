Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le mouvement « 2025 Ewan Ado » à l'assaut des ' Alassanistes', indécis, abstentionnistes et électeurs

Le bureau exécutif de la structure a été présenté, le mercredi 11 décembre, à la Maison de la presse, au Plateau.

Louis Kouakou Habonouan, le président du mouvement " 2025 Ewan Ado" s'organise pour investir le terrain. Pour une meilleure coordination de ces actions de mobilisation, il a présenté, le vendredi 13 décembre, à la Maison de la presse au Plateau, le bureau exécutif de son entité. 124 personnalités originaires de 21 départements de la Côte d'Ivoire sont coptés pour mettre en branle cette machine pour le triomphe du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) avec le président du parti, Alassane Ouattara. M. Kouakou Habonouan, pour lever toute évoque, a précisé que son mouvement a pour cible toutes les forces éprises de la politique de la gouvernance du Chef de l'Etat.

C'est-à-dire les " Alassanistes" et les personnes apolitiques qui n'appartiennent à aucune formation politique. « Je veux parler des hommes et des femmes qui aiment le Président Ouattara, mais qui sont encore indécis. Ce sont ces gens-là que nous devons aller rechercher », a-t-il lancé aux membres du mouvement présents dans la salle.

Le président de " 2025 Ewan Ado" a, en outre, confié que les électeurs constituent aussi la cible privilégiée de son mouvement. « Nous devons donc investir le terrain et la rencontre de ces électeurs », a-t-il insisté.

Le porte-parole de ce mouvement, Michel Koffi ne dira pas autre chose. Pour lui, en plus des entités cités plus, " 2025 Ewan Ado" jettera son dévolu sur « les baoulés vivant dans le V Baoulé et dans les régions de la zone forestière ; les ressortissants du nord, les Akan vivant dans le V Baoulé et dans les régions de la zone forestière et plus généralement des Ivoiriens non encartés dans les partis politiques et qui ont en partage la nécessité pour la Côte d'Ivoire de voir le Président Alassane Ouattara poursuivre son action salutaire et hautement appréciée ».

Il a informé que ce mouvement donc vient en complément de toutes les initiatives qui seront prises pour un maillage du grand V Baoulé pour la victoire du Président Alassane Ouattara. « C'est pour nous le lieu de lancer un appel à toutes les forces vives du grand V Baoulé, les mutuelles de développement de nos villages, les associations, les coopératives, les jeunes, les femmes pour un sursaut nouveau, celui de dépasser les stéréotypes pour laisser libre court à notre libre arbitre pour le choix de nos partenaires pour le développement de nos villages. " 2025 Ewan-Ado" travaillera à dégrossir les rangs des indécis et des abstentionnistes pour contribuer à améliorer la contribution du V Baoulé à la victoire qui sera éclatante du Président Alassane Ouattara dès le premier tour. Nous mettrons un point d'honneur à mobiliser le vote de tous les Alassanistes, de tous les admirateurs de son oeuvre. Ivoiriens et Ivoiriens, de tous bords politiques et toutes origines ethniques et religieuses, mobiliser et ratisser large pour assurer la victoire de notre champion ».

L'investiture ce mouvement " 2025 Ewan-Ado aura lieu en février 2023 à Yamoussoukro.