Afrique: CHAN'2025 - L'Angola travaille sur des tactiques pour « l'opération » Lesotho

Luanda — Les aspects techniques et tactiques, incarnés dans les exercices physiques tels que le contrôle du ballon, les coups de pied à moyenne et longue distance, ont dominé, mardi, à Luanda, la 2ème journée d'entraînement de l'équipe nationale de football, pour le match de qualification Au CHAN 2025, qui se jouera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Au cours de cette préparation, les Palancas Negras, nom de l'équipe nationale angolaise, ont commencé l'entraînement avec les échauffements habituels, avant de passer au toucher du ballon, au Stade 11 de Novembro, sous la direction de l'entraîneur Pedro Gonçalves.

L'arrière droit Eddie Afonso a été observé par le préparateur physique et a reçu quelques massages à la jambe droite. Un groupe très motivé, avec un engagement et un esprit de victoire, s'est montré de plus en plus déterminé à exécuter des passes courtes et longues, des défenses en tête-à-tête et à finir en attaque.

La séance a réuni les 26 joueurs convoqués ainsi que l'ancien capitaine des Palancas Negras, Carlos Alonso « Kali ».

Dans une interview accordée à la presse, le milieu de terrain Calebi s'est montré très heureux de rejoindre l'équipe, car il avait prévu, dès la première convocation, de travailler jour après jour.

Il a ajouté qu'il devrait travailler dur et mieux qu'au club Primeiro d'Agosto. Le joueur considère que c'est un honneur de représenter le pays et qu'il fera tout pour laisser sa « peau » sur le terrain.

Cependant, il a indiqué que son objectif principal est d'intégrer l'équipe principale, compte tenu des engagements à venir et de participer, par exemple, aux qualifications pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi qu'à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN'2025), qui se jouera au Maroc.

À son tour, le défenseur Alexandre a informé que sa première convocation aux Palancas Negras était déjà prévue, mais sans conviction, en raison du niveau de compétitivité que présente l'équipe.

Il a ajouté que tous les sélectionnés pour cette épreuve se sont engagés avec rigueur et possèdent les qualités nécessaires pour être inclus dans l'effectif, dans le but de contribuer à la croissance de l'équipe.

L'Angola affrontera le Lesotho le 21, à Durban, en Afrique du Sud, pour le match-aller et le 28, pour le match retour, au stade 11 de Novembro, à Luanda. L'équipe nationale participera au CHAN pour la cinquième fois. La meilleure performance a eu lieu en 2011, au Soudan (médaille d'argent), où ils ont été battus en finale par la Tunisie, 0-3.

En 2016, ils ont atteint la phase de groupes, au Rwanda, en 2018, ils ont atteint les quarts de finale, au Maroc, et ont encore perdu en 2022, en Algérie.

Voici la liste des joueurs appelés :

Gardiens - Neblú (1er août), Rui (Interclube), Nsesane (Sagrada Esperança).

Défenseurs - Alexandre Abel (Sagrada Esperança), Hossi, Eddie Afonso, Kinito, Pedro Bondo, Vidinho (Petro de Luanda), Lito (Kabuscorp do Palanca), Caíca (Interclube) et Mabelé (1° de Agosto).

Milieu de terrain - Além, Soba (Interclube), António Malamba (Desportivo da Huíla), Calebi (1° de Agosto), Manico (FC Bravos do Maquis), Megue (Petro de Luanda) et Dos Santos (Williete).

Attaquants - Dabanda (Sagrada Esperança), Fernandinho (Primeiro d'Agosto), Jaredi, Julinho, Vanilson, (Petro de Luanda), Jó (FC Bravos do Maquis) et Kaporal (Williete).