Angola: Le rajeunissement des FAA considéré comme un pilier pour accroître la capacité de combat

Huambo (Angola) — Le commandant de la Région Militaire Centre, le lieutenant général Simão Carlitos Wala, a estimé mardi que le processus de rajeunissement en cours dans les Forces armées angolaises (FAA), combiné à la formation du personnel, constituent des piliers pour l'élévation de la technologie militaire et de la capacité de combat.

Le chef militaire intervenait à l'occasion de l'événement commémoratif du 33ème anniversaire de la création de l'Armée, célébré le même jour, sous la devise « 33 ans d'Armée - rajeunir pour renforcer la défense de l'espace terrestre », et qui a également marqué la fin du Cours de nivellement des militaires promus à la classe des sous-officiers.

Le lieutenant-général Simão Carlitos Wala a souligné que, malgré les diverses contraintes économiques et financières, la restructuration, le redimensionnement et le rééquipement de l'armée et des forces armées angolaises, en général, constituent l'une des principales priorités de l'Exécutif dirigé par le Président de la République et commandant en chef des FAA, João Lourenço.

Ainsi, a-t-il ajouté, le rajeunissement et la formation du personnel sont déjà une réalité dans la communauté militaire, avec l'augmentation du nombre d'établissements d'enseignement militaire de l'armée et la formation du personnel à l'étranger.

Il a dit que ces défis visent à promouvoir un engagement profond dans les tâches de préparation éducative opérationnelle, combative et patriotique des troupes, pour être prêtes face à toute tentative de renverser l'ordre constitutionnel en vigueur dans le pays.

Il a affirmé que la création de l'Armée, en 1991, a ouvert les portes d'une nouvelle ère pour laquelle des milliers d'Angolais ont combattu.

Il a souligné que les festivités de la journée de la création de l'Armée se déroulent à un moment où l'on constate une augmentation exponentielle de l'intérêt des investissements étrangers dans l'économie nationale, en mettant l'accent sur la récente visite historique du président américain, Joe Biden, avec un grand intérêt pour le Corridor de Lobito, un fait dont les Angolais et, surtout, le monde des affaires angolais sont fiers, pour stimuler l'économie du pays.

Concernant la clôture du Cours de nivellement des militaires promus à la classe d'officiers subalternes, il a déclaré que la formation des hommes et leurs qualifications, en général, représentent une activité séculaire qui progresse avec l'évolution des sociétés et des Forces armées, en particulier, en tant qu'activité dynamique visant à élever de plus en plus la technologie militaire.

Il a rappelé que l'Armée, outre sa mission première, basée sur la défense de l'intégrité territoriale, porte également son attention sur la formation et la qualification permanente de son personnel, dans le respect des directives supérieures, dans le cadre du programme de restructuration et de redimensionnement en cours, dans le but de maintenir les forces armées angolaises de plus en plus fortes.

Le commandant de la RMC a souligné qu'en 2025, l'Angola célèbre les 50 ans de l'indépendance nationale avec les yeux tournés vers l'avenir, car il s'agit de la première plus grande réussite du peuple angolais, dont les acquis se reflètent dans la consolidation de la paix et de la démocratie, ainsi que dans l'insertion du pays dans le domaine géopolitique.

Il a estimé que les militaires doivent continuer à traiter l'arbre de la paix sans ingérence dans les affaires personnelles et institutionnelles, en se souciant de leur formation académique, pour qu'ils puissent maîtriser leurs responsabilités, en respectant les différences et les limites, pour que la société se sente fière d'avoir une sécurité cohérente.

L'acte auquel ont assisté les membres des gouvernorats des provinces de Benguela, Bié, Cuanza-Sul et Huambo, ainsi que les organes de sécurité et d'ordre intérieur et les autorités traditionnelles, a été marqué, entre autres, par la lecture de messages de félicitations des délégations de l'Intérieur et du Service National de Renseignement et de Sécurité (SINSE), en plus de l'inauguration de la vitrine du Commandement de la RMC et d'un déjeuner de convivialité.

Les Forces armées angolaises et l'Armée, en particulier, sont le résultat de l'union des militaires des FAPLA (Gouvernement) et des FALA (UNITA), dans le cadre des Accords de paix, paraphés à Bicesse (Portugal) le 31 mai 1991.