Sénégal: Tambacounda - Le PREC-VFS vise 150.000 ménages dans huit communes de Bakel (coordinateur)

Tambacounda — Environ 150.000 ménages répartis dans huit collectivités territoriales du département de Bakel (EST) vont bénéficier d'un soutien matériel, logistique et alimentaire dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PREC-VFS), a indiqué le coordonnateur de ce projet, Mamadou Diédhiou.

"Le projet a prévu une enveloppe d'un milliards 149 millions de francs CFA pour venir en aide aux populations sinistrées le long de la vallée du fleuve Sénégal, qui concerne les régions de Saint-Louis, de Matam et de Tambacounda, notamment dans le département de Bakel, où le projet va toucher 150.000 ménages repartis sur huit communes", a-t-il déclaré.

Mamadou Diéhdiou s'exprimait lors d'un comité régional de développement consacré au partage des activités du projet, en présence de l'adjoint au gouverneur de Tambacounda et des autorités administratives et locales du département de Bakel.

Dans le cadre de ce soutien, le département de Bakel va bénéficier, entre autres, de denrées alimentaires, d'un lot de matériel et d'équipements, notamment de 95 groupes motopompes, de matelas et de tentes, pour venir en appui aux populations sinistrées à cause des inondations survenues en septembre dernier.

Dans la mise en oeuvre du projet dans les trois régions concernées, des mesures préventives, comme la réalisation des digues de protection sont également prévues pour protéger les populations des aléas climatiques.

"Nous travaillons sur les aspects préventifs en intégrant dans les documents de planification tout ce qui est lié au changement climatique. Nous allons en termes de prévention agir à travers la réalisation des infrastructures, comme des digues de protection pour prévenir ces genres de phénomène", a promis Mamadou Diédhiou.

Le Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal est un projet de l'Etat du Sénégal logé au ministère de la Famille et des Solidarités, dont la mise en oeuvre est assurée par le Programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers.

Selon son coordonnateur, le PREC-VFS est financé par la Banque mondiale à hauteur de 150 millions dollars, soit près de 90 milliards de francs CFA.