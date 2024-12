Sénégal: Naturalisé espagnol, Eli Ndiaye n'exclut pas de défendre les couleurs du Sénégal

Dakar — L'intérieur du Real Madrid (élite espagnole), Eli John Ndiaye Faye, n'exclut pas de défendre les couleurs du Sénégal, en dépit du fait qu'il a joué avec l'Espagne chez les petites catégories.

"Pour l'instant, je joue avec l'Espagne. On verra, la vie ça peut changer à tout moment. On est là ", a-t-il dit dans un entretien avec Radio France internationale (RFI).

L'intérieur sénégalais et son club, le Real, ont battu (96-85) Paris mardi soir, en match comptant pour la 16e journée de la saison régulière de l'Euroligue.

"On verra cet été. Je voulais jouer pour le Sénégal. On ne m'a pas appelé pour les Coupes du monde et la Coupe d'Afrique. L'Espagne m'a appelé pour la Coupe du monde (...). Ma famille m'a aidé en me disant : +Vas-y, fais ton choix+ ", a expliqué le natif de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise.

Arrivé en 2020 en Espagne, le jeune joueur formé à Thiès s'est imposé jusqu'à porter le maillot de la sélection espagnole chez les jeunes.

Eli John Ndiaye Faye a déjà disputé plus de 115 matchs avec l'équipe première du Real.

Il a remporté deux ligues, une EuroLeague, une coupe et trois Supercoupes. Auparavant, il avait été champion junior de l'EuroLeague et meilleur joueur.

"Cette année, je termine mon contrat avec le Real Madrid. Je joue ici depuis trois ans, j'ai disputé deux finals four. On en a gagné une et on a perdu l'autre. Chaque année, je m'améliore ", a-t-il fait savoir.