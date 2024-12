Afrique Centrale: Processus de Luanda - La synergie des femmes pour la paix appelle les présidents Tshisekedi et Kagame à relancer les négociations

La synergie des femmes pour la paix et la sécurité pour la RDC a appelé, mercredi 18 décembre, les chefs d'Etat congolais et Rwandais, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, à faire preuve de responsabilité et à revenir à la table des négociations à Luanda en Angola.

Cette synergie se dit préoccupée par l'annulation dimanche 15 décembre, de la tripartite RDC-Rwanda-Angola.

Dans un communiqué publié mercredi 18 décembre, ces femmes qui militent pour la paix en RDC, ont rappelé que le processus de Luanda constitue un espoir de paix pour des centaines de femmes, des filles et d'enfants de la RDC affectés par les conflits armés et qui subissent les affres de la guerre depuis des décennies.

Ces femmes saluent l'engagement du président Angolais, Joao Lourenço, facilitateur du processus de Luanda, pour aider les deux pays voisins à trouver une voie diplomatique à la résolution des conflits.

Elles appellent le président Angolais à poursuivre ses bons offices et à doubler d'efforts afin de faire revenir à la table des négociations les chefs d'Etat Tshisekedi et Kagame.

« Les deux chefs d'État sont appelés à vivre ensemble pour le bien-être de leurs communautés respectives et pour celui de la région des Grands Lacs en général », peut-on lire dans ce document.

La synergie des femmes pour la paix et la sécurité appelle les deux chefs d'Etat voisins à faire preuve de responsabilité, et au président Paul Kagame, de revenir à la table des négociations, afin que les populations déplacées à cause de la guerre et qui vivent dans la précarité, puissent retrouver la paix, retourner dans leurs villages, loin de toute violence, conformément à l'appel lancé par le Forum des femmes de Luanda en octobre dernier.