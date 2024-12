Angola: Le pays et les Emirats Arabes Unis signent les termes de référence

Luanda — Les termes de référence pour la négociation de l'Accord de Partenariat Economique Global (CEPA) entre l'Angola et les Emirats Arabes Unis (EAU) ont été paraphés mardi, à Dubaï, en vue de renforcer les liens de coopération et de promouvoir le développement durable du pays.

Le document a été signé par la secrétaire d'Etat angolaise au Commerce et aux Services, Augusta Fortes, et le sous-secrétaire au Commerce international des EAU, Juma Kait, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le ministre d'Etat à la Coordination économique, José de Lima Massano, et le ministre d'Etat au Commerce extérieur des EAU, Thani Zeyoudi.

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès ce mardi, l'ambassadeur de l'Angola aux Emirats Arabes Unis, Júlio Maiato, a également assisté à l'événement.

La signature du document fait partie d'une série d'initiatives visant à renforcer les liens de coopération économique et financière avec les partenaires stratégiques et à stimuler le développement durable de l'Angola.

Selon la note, la mise en oeuvre de cet accord bilatéral permettra de réduire ou de supprimer les droits de douane et les barrières commerciales inutiles, d'améliorer l'accès au marché et de créer de nouvelles plateformes d'investissement et de collaboration pour le secteur privé, sur la base de partenariats mutuellement avantageux.