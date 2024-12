Congo-Kinshasa: Beni - Le PDDRC-S appelle la population à bannir le sentiment anti-MONUSCO

Le chef d'antenne du Programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire (PDDRC-S) pour la ville et le territoire de Beni, Omar Kavota, a appelé mardi 17 décembre, la population de ces deux régions à bannir le sentiment anti-MONUSCO, et à lutter contre la désinformation, la mésinformation et autres messages de haine.

Il a lancé cet appel lors de la clôture de la session de formation professionnelle au bénéfice de deux cents ex-combattants, jeunes à risque et femmes vulnérables à Beni (Nord-Kivu). Cette formation a été organisée avec l'appui de la MONUSCO.

Omar Kavota a également invité la population à accompagner les projets et les actions de stabilisation en cours, menées en partenariat avec la mission onusienne au profit des communautés locales.

Pour lui, ces projets démontrent la bonne volonté et l'implication de la MONUSCO pour stabiliser la région en proie aux conflits armés.

Par la même occasion, il a demandé à la Mission, à travers sa section de Démobilisation, Développement Réinsertion et Stabilisation (DDRS), de continuer à appuyer des initiatives et des projets à impacts visibles, des projets dont la communauté voit les résultats et qui lui sont bénéfiques.

« Nous demandons à notre partenaire traditionnel, la MONUSCO, de continuer à appuyer des projets qui bénéficient à nos communautés. S'il y a eu des mauvaises langues et des manipulateurs contre la MONUSCO, c'est peut-être parce qu'ils ont exploité certains vides pour diffuser des messages de manipulation ou d'intoxication. Mais là où il y a des résultats aussi éloquents que ceux-ci, aucun discours de manipulation visant à attiser le sentiment anti-MONUSCO ou à semer la méfiance ne peut s'installer », a indiqué M. Kavota.

Il réitéré l'engagement du PDDRC-S à travailler conjointement avec la mission onusienne et, à renforcer le partenariat afin que la communauté et l'État congolais puissent s'identifier à travers les actions de la Mission.