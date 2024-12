Maroc: 'Bahia By Light' - Spectacles nocturnes inédits au Palais Bahia, du 18 décembre au 10 janvier

Rabat — Le somptueux Palais Bahia ouvrira exceptionnellement ses portes en nocturne pour accueillir "Bahia By Light", une expérience immersive mêlant sons et lumières dans un cadre féerique, du 18 décembre au 10 janvier, de 18h à 22h.

Cette initiative inédite vise à offrir aux visiteurs une découverte unique du Palais Bahia à la tombée de la nuit, indique le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans un communiqué, précisant que "Bahia By Light" propose un concept novateur qui fusionne technologies modernes et prestations de groupes traditionnels, créant ainsi une ambiance magique où l'histoire et l'innovation se rencontrent.

Il s'agit d'une invitation à redécouvrir le patrimoine autrement, en illuminant l'architecture emblématique du Palais Bahia grâce à des jeux de lumière saisissants, et en envoûtant les visiteurs avec des performances musicales live inspirées des traditions locales et d'une expérience immersive qui promet des soirées inoubliables, riches en émotions et en découvertes, ajoute le communiqué.

La billetterie et les informations pratiques sont disponibles sur le site officiel "culturetickets.ma", conclut le ministère.