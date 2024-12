Maroc: Le groupe Akdital inaugure deux établissements de santé à Meknès

Meknès — Le groupe Akdital a inauguré mardi deux établissements de santé dans la ville de Meknès : L'hôpital privé de Meknès et le centre international d'oncologie de Meknès.

Ces deux établissements de santé ont été inaugurés par le gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sebbar, et le président directeur général du groupe Akdital, Rochdi Talib.

Dans le cadre de la dynamique nationale visant à moderniser le secteur de la santé au Maroc, le groupe AKDITAL continue ainsi de mettre en oeuvre sa stratégie d'expansion et de consolidation de la présence territoriale en inaugurant ces deux nouvelles infrastructures de santé à Meknès.

L'hôpital privé de Meknès, en tant qu'établissement multidisciplinaire ayant nécessité un investissement de l'ordre de 350 millions de dirhams, met à disposition 194 lits d'hospitalisation et 8 blocs opératoires ultra-modernes, conçus pour répondre aux normes les plus exigeantes.

Ces blocs incluent une unité technique d'accouchement ainsi que des salles d'endoscopie, garantissant des interventions chirurgicales de pointe.

Le pôle de réanimation de l'hôpital comprend 12 box dédiés à la réanimation polyvalente et cardio-vasculaire, ainsi que 11 couveuses pour la réanimation néonatale, offrant des soins intensifs adaptés aux besoins les plus critiques.

L'établissement dispose également d'une unité de cardiologie interventionnelle équipée de technologies avancées, avec une salle de cathétérisme et une autre pour les épreuves d'effort, permettant une prise en charge optimale des affections cardiovasculaires et neurovasculaires.

Le pôle mère-enfant, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des femmes enceintes, des nouveau-nés et des enfants, est équipé de 17 lits et d'une nurserie moderne, offrant un cadre de soins chaleureux et sécurisé.

Avec une infrastructure moderne et un large éventail de spécialités, l'Hôpital Privé de Meknès offre aux habitants de la région un accès pratique à des soins de qualité, éliminant la nécessité de se déplacer vers d'autres grandes villes.

Le Centre international d'oncologie de Meknès se distingue, de son côté, par une approche intégrée et spécialisée dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cancers. Il comprend un hôpital de jour pour la chimiothérapie, doté de 20 fauteuils, offrant un cadre adapté à l'administration des protocoles thérapeutiques.

L'unité de radiothérapie, équipée d'un accélérateur linéaire de dernière génération, garantit une précision optimale des traitements, renforcée par l'utilisation d'un scanner dosimétrique pour une planification personnalisée et sécurisée.

Ce centre reflète l'engagement de la clinique à offrir des soins oncologiques de pointe, répondant aux besoins complexes des patients atteints de cancer avec rigueur et excellence médicale.

L'hôpital privé de Meknès, conçu dans une perspective d'excellence des soins, propose un parcours de santé novateur avec un accompagnement individualisé.

L'établissement abrite un centre de radiologie complet, comprenant une IRM, un scanner, des équipements de radiographie standard, ainsi que des appareils d'échographie et de mammographie, permettant des diagnostics rapides et précis.

Il comprend également un laboratoire d'analyses médicales à la pointe de la technologie, garantissant des résultats fiables et rapides pour une meilleure prise en charge des patients.

Un service d'urgence opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est également mis à disposition pour accueillir les patients en état critique, avec une présence continue de médecins réanimateurs anesthésistes sur place. Cette réactivité garantit une prise en charge optimale des urgences médicales.

De plus, la gestion des données médicales des patients est totalement digitalisée et centralisée, assurant un accès instantané et sécurisé, tout en renforçant l'efficacité et la coordination des soins au sein de l'Hôpital Privé Meknès.

Leader du secteur privé de la santé au Maroc, le Groupe AKDITAL fait de l'accessibilité aux soins une priorité dans sa mission. Il offre une capacité de 3 727 lits à travers 33 établissements dans 19 villes du Royaume, et emploie plus de 6826 collaborateurs.

Depuis le 14 décembre 2022, le Groupe AKDITAL est coté à la Bourse de Casablanca sous le ticker AKT, marquant ainsi la première entrée du secteur de la santé sur la place financière.