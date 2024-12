Maroc: Signature à Bakou d'un mémorandum d'entente et de coopération entre la HACA et l'ACRA

Bakou — Un mémorandum d'entente et de coopération a été signé, mardi soir à Bakou, entre la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) et le Conseil audiovisuel de la République d'Azerbaïdjan (ACRA- Audiovisual Council of the Republic of Azerbaijan).

Signé par la présidente de la HACA, Latifa Akharbach et le président de l'ACRA, Ismat Sattarov, ce mémorandum fixe un cadre de partenariat basé sur une dynamique d'échanges bilatéraux et de concertations continues dans le but de consolider les liens de coopération entre les deux instances en matière de régulation des médias.

Cet accord, le premier signé par la HACA avec un régulateur de la région du Caucase, prévoit la mise en oeuvre d'un agenda commun de formations continues et d'échanges de visites professionnelles portant sur la promotion des outils et procédures de régulation des médias et leur adaptation aux grandes mutations en cours dans les écosystèmes médiatiques nationaux et internationaux.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, Mme Akharbach a souligné que le renforcement des échanges et des interactions professionnelles entre la HACA et l'ACRA intervient dans un contexte de globalisation de l'espace médiatique et de montée de l'influence d'acteurs technologiques à l'action transfrontière et à la grande puissance de marché, ce qui a poussé la communauté des régulateurs dans le monde à intensifier ses concertations et ses réflexions collectives.

Mme Akharbach et son homologue azerbaïdjanais ont rappelé, à cette occasion, que des opportunités de concertation et de coopération s'offraient également aux deux instances dans le cadre du Forum des régulateurs audiovisuels des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique.

La HACA et ACRA partagent en effet avec les autres instances de cette plateforme les mêmes préoccupations liées à la propagation dans l'espace médiatique global de narrations stigmatisantes et de propos islamophobes et attentatoires aux valeurs du vivre-ensemble et de la diversité humaine et culturelle, ont-ils affirmé.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de la cérémonie de signature, M. Sattarov a exprimé sa joie de signer ce mémorandum, exprimant la disposition de son institution à renforcer davantage la coopération avec la HACA.

"Nous pensons qu'il y a beaucoup de similitudes entre le Maroc et l'Azerbaïdjan" en dépit de la distance géographique qui les sépare, a-t-il relevé.

La présidente de la HACA, qui a pris part durant la journée à une conférence internationale sur "l'éducation aux médias", conduisait une délégation marocaine composée de Abdellatif Aadil et Adil Benhamza, membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, et de Tarik Karimi, cadre supérieur au département de la coopération internationale au sein de l'instance nationale de régulation.