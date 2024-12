Maroc: Ouverture à Fès de la 6ème session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains

Fès — La sixième session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains s'est ouverte mercredi à Fès.

Tenue avec la Haute approbation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, Président de la Fondation, cette session de trois jours connaît la participation des présidents et des membres des sections de la Fondation dans 48 pays africains.

Cette session verra la présentation par le Secrétariat général de la Fondation du rapport officiel des activités de la Fondation pour l'année 2023 et du résumé des activités de 2024, ainsi que des projets et activités programmés pour l'année 2025, et leur approbation par les quatre commissions permanentes de la Fondation à savoir la Commission des activités scientifiques et culturelles, des études de la Charia, de la revitalisation du patrimoine islamique africain, et de la coopération et du Partenariat.

A l'issue de cette session, seront présentés le communiqué final de la sixième session de la réunion du Conseil Supérieur de la Fondation et les recommandations qui émergeront des travaux des quatre commissions.

En parallèle avec les travaux de cette session, une cérémonie d'hommage sera organisée au profit de quatre ouléma africains en reconnaissance de leurs efforts au service du Saint Coran et du Hadith Nabawi Acharif ainsi qu'au patrimoine islamique africain manuscrit et aux constantes religieuses communes.

La Fondation célébrera, lors de la même cérémonie, les 57 lauréats et lauréates des prix et concours organisés au cours de cette année.