Madagascar: Changement climatique - Les bailleurs de fonds derrière la COI

La lutte contre le changement climatique est concrète au niveau de la Commission de l'océan Indien (COI). Plusieurs projets sont soutenus par des bailleurs de fonds, en particulier l'Union européenne.

Ce n'est pas du vent. La lutte contre le changement climatique est une affaire sérieuse pour la COI.

La tenue de l'événement Climate Show depuis lundi au Palais des Sports en est la preuve. La COI et l'Union européenne ont choisi un spectacle interactif et immersif pour sensibiliser les jeunes aux défis climatiques. Madagascar boucle ainsi la boucle après les Seychelles, La Réunion et les Comores, où le spectacle a rencontré un franc succès.

Au-delà de son aspect spectacle, le Climate Show est avant tout une réponse à l'engagement pour le climat des îles de l'océan Indien. Le Secrétaire général de la COI, Edgard Razafindravahy, l'a souligné dans son discours d'ouverture : « Climate Show n'est pas seulement un spectacle, c'est une mobilisation, un cri vers l'avenir, un appel à la jeunesse de l'océan Indien. » La lutte contre le changement climatique constitue l'un des points d'ancrage des priorités du Secrétaire général : « Le Climate Show nous enseigne une chose : agir, et agir maintenant. Nous choisissons de ne pas être les victimes du climat, mais de véritables acteurs du changement », a-t-il martelé.

Ensuite, le Climate Show s'inscrit dans une démarche globale du partenariat COI-Union européenne visant à sensibiliser les citoyens et les décideurs aux enjeux du développement durable, du dérèglement climatique et de la perte de biodiversité. L'évènement a également permis de mettre en avant les divers projets entrepris par la COI et l'Union européenne.

À impact

« La COI, avec ses partenaires clés tels que l'Union européenne et l'AFD, pilote des projets à impact dans l'océan Indien représentant un investissement total qui dépasse les 100 millions de dollars », a révélé Edgard Razafindravahy. Un chiffre colossal.

Parmi ces projets, le plus important est sans aucun doute le projet Hydromet, doté d'un budget de 71 millions de dollars. Son objectif est d'améliorer les services hydrologiques et météorologiques des pays membres de la COI. Grâce à ce projet, les services météorologiques seront mieux équipés pour prévenir les impacts des événements climatiques. Les agriculteurs, les pêcheurs et la population seront ainsi mieux protégés.

Il y a également le projet Twenex, doté d'un budget de 3 millions de dollars, qui vise à transformer les déchets en énergie et en produits exportables.

Le RDRM se concentre, quant à lui, sur la réduction des risques de catastrophes. Ce projet renforce la capacité de Madagascar à mieux anticiper et gérer les catastrophes naturelles, en collaboration avec la PIROI (Plateforme d'Intervention Régionale Océan Indien).

Enfin, la récente accréditation de la COI auprès du Fonds Vert pour le Climat permet désormais de soutenir des projets à impact sur le changement climatique jusqu'à hauteur de 50 millions de dollars dans l'océan Indien.

En quelque sorte, le Climate Show est un précieux cadeau de Noël pour les jeunes et la région de l'océan Indien, comme l'a conclu le Secrétaire général de la COI : « C'est un cadeau de Noël que nous offrons avec ce spectacle, qui est autant ludique qu'utile. » C'est aussi une manière de célébrer 40 ans de partenariat efficace entre la COI et l'Union européenne.

À noter que l'ambassadeur de l'Union européenne, Roland Kobia, a assisté à l'ouverture du Climate Show, tout comme l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois.